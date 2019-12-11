Жители Бугенвиля проголосовали за независимость своего острова

Окончательное решение, предоставлять ли независимость небольшому острову в Тихом океане, должны принять власти Папуа — Новой Гвинеи. На Западе опасаются, что свободный Бугенвиль может оказаться в сфере влияния КНР

Фото: Post Courier / AP

В ходе референдума о вопросе независимости Бугенвиля почти 98% острова в Океании проголосовали за отделение от Папуа — Новой Гвинеи, сообщает агентство Bloomberg. В пользу создания собственного государства высказались 176 тыс. участников голосования, три тысячи посчитали достаточной широкой автономию.

Власти Папуа — Новой Гвинеи, разрешившие референдум, рассчитывали, что жители острова не захотят жить отдельно. При этом нет гарантии, что теперь они согласятся на отделение Бугенвиля, пишет агентство. Окончательное согласие должен дать парламент страны.

Бугенвиль — крупнейший в группе Соломоновых островов. Названный в честь французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля, в 1970-е годы он был включен в состав Папуа — Новой Гвинеи. Дважды в течение последних 50 лет он пытался отделиться, что привело к длительному военному конфликту, в ходе которого погибли более 15 тыс. человек. Мирное соглашение, подписанное центральным правительством с повстанцами при посредничестве Австралии и Новой Зеландии, предусматривало в том числе проведение в будущем референдума.

Как отмечает Bloomberg, жители Бугенвиля уверены, что независимость будет им экономически выгодна. Они рассчитывают получать доход от расположенного на острове одного из крупнейших в мире месторождений меди и золота Пангуна, которое было законсервировано еще в 1989 году.

При этом на Западе опасаются, что независимый Бугенвиль быстро окажется в сфере влияния Китая. Издание South China Morning Post утверждает, что Пекин рассчитывал оказать финансовую помощь в проведении референдума, однако не получил соответствующего разрешения.