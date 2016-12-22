Глава Петербурга уволил советника после критики воды и энергосетей

Советник врио губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах Игорь Забиран уволен через неделю после назначения. Поводом стало его интервью о положении дел в городском хозяйстве

Александр Беглов (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил Игоря Забирана, который с 5 декабря был его советником на общественных началах, сообщает пресс-служба городского правительства.

В сообщении указывается, что Забиран уволен в связи с тем, что «позиция, которую он высказывал в интервью средствам массовой информации сразу же после своего назначения, не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга».

Ранее, общаясь с корреспондентом издания «Фонтанка», советник Беглова назвал энергетические сети Санкт-Петербурга изношенными, а воду из-под крана некачественной. При этом он не согласился с идеей, что компанию «Теплосеть Санкт-Петербурга» нужно выкупить у «Газпрома».

В пресс-службе Беглова не уточнили, с чем конкретно не согласны в интервью бывшего советника.

«Я не даю комментариев», - ответил Забиран на вопрос РБК о его увольнении.

Забиран в 2016–2017 годах был директором по капитальному строительству компании «Ленэнерго».

Беглов стал исполняющим обязанности главы Петербурга с 3 октября 2018 года, сменив на этом посту Георгия Полтавченко.