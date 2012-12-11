Д.Гудков: Димой Яковлевым пытаются прикрыть своих жуликов и убийц

Думские оппозиционеры уверены, что симметричный ответ США на список Магнитского - так называемый список Димы Яковлева - нанесет удар по институту усыновления в России, который из без того пребывает в плачевном состоянии.

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"Для того чтобы защитить своих жуликов, воров и убийц, Россия решила прикрыться трагедией погибшего Димы Яковлева… Ах, вы наших убийц не пускаете к себе?! Мы тогда запретим вам усыновлять наших детей! И Дим Яковлевых у нас в тысячи раз больше…" - написал в блоге "эсер" Дмитрий Гудков.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" подчеркнул, для того, чтобы в США наказывали убийц российских детей, "нужно посольству РФ эффективнее работать и диаспоры наши поддерживать".

В свою очередь, его однопартиец Илья Пономарев приводит в Twitter статистику, из которой следует, что выбранная форма борьбы в холодной визовой войне между Россией и США, скорее, эффектный PR-ход, нежели эффективный способ борьбы с заявленной проблемой.

"Вчера была статистика на фракции: от рук американских усыновителей погибло 19 детей, от российских - более 2000", - написал "эсер".

Думские спикеры с Болотной единогласно напоминают, что в США, несмотря на политические конфликты двух мировых держав, в настоящее время проживают тысячи усыновленных российских детей. "И они счастливы", - резюмирует Д.Гудков.

Напомним, сегодня парламентарии озвучили, что ответная карательная инициатива для американцев получила имя Димы Яковлева - ребенка, погибшего по вине приемных родителей из США. Двухлетний мальчик был оставлен приемным отцом в машине на солнцепеке. Оказавшийся в ловушке ребенок в результате скончался.

По словам единоросса Вячеслава Никонова, в "список Димы Яковлева" необходимо помещать "сотрудников спецслужб, которые незаконно похищают российских детей". Конкретных примеров таких преступлений депутат, правда, не назвал.

Отметим, палата представителей конгресса США создала "список Магнитского". В него были включены чиновники, которые, по мнению американских законодателей и правозащитников, причастны к гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

В ответ МИД и Госдума пообещали создать аналогичный список в отношении граждан США, которых депутаты считают виновными в нарушении прав человека. Несмотря на единое стремление народных избранников дать симметричный ответ на "список Магнитского", до сих пор не совсем ясно, кто именно окажется в российской версии списка. Ранее речь шла о чиновниках, причастных к делам против подозреваемого в контрабанде оружия Виктора Бута и осужденного за перевозку наркотиков пилота Константина Ярошенко.