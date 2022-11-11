Суд арестовал зампреда комитета Торгово-промышленной палаты

Сергей Чернин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Зампред комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Сергей Чернин проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, Басманный суд Москвы постановил арестовать его до 10 января.

О деле в суде сообщили только то, что по нему также проходят гендиректор «Газопроекта» Дмитрий Сучков и гендиректор «ГЭС-экотехнологии» Валерий Меркулов, передает ТАСС.

«Газпроект» — компания, которая занимается разработкой документации для строительства объектов газовой, нефтяной и других отраслей, а также административных зданий, говорится на сайте организации.

Основной вид деятельности компании «ГЭС-экотехнологии» — сбор отходов, следует из данных СПАРК, дополнительные — производство металлических конструкций, обработка металлов, обработка и ремонт металлических изделий.

Валерий Меркулов руководил строительством и вводом в эксплуатацию котельных и теплоэлектростанций на объектах в Старом Уренгое, Смоленске, Пскове, Новгороде, Выборге, Звенигороде, следует из справки, размещенной на сайте «Газэнергостроя». Он также возглавлял работы по пуску и наладке первой промышленной биогазовой станции в Калужской области.

Материал дополняется.