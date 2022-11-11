СК показал видео с рассказами пленных украинцев об убийствах гражданских

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Пленные украинские военные признались в убийствах мирных жителей на опубликованной Следственным комитетом (СК) России видеозаписи с допросов.

Следователи допросили военнослужащих и командиров, которые «в марте—апреле 2022 года выполняли незаконные приказы своего командования».

Военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона, представившийся Алексеем Томилиным, рассказал, как его сослуживец по фамилии Куриленко в Мариуполе выстрелил в затылок пожилой женщине, которая с уважением отозвалась о действиях президента России Владимира Путина. Томилин подумал, что женщина мертва, но потом она «то ли выдохнула, то ли вдохнула», и военнослужащий «чисто автоматически» сам выстрелил ей в область грудной клетки. Пленный также рассказал, как Куриленко открывал огонь по мирным жителям.

Командир 74-го батальона Артур Пустовойт признался, что выстрелил на поражение в безоружного мужчину.

Военный 36-й отдельной бригады морской пехоты Василий Михайлов сообщил, что во время допроса мирного жителя нанес ему множественные удары, от которых тот умер. Еще один пленный из этого же подразделения, Даниил Овчинников, по приказу командира расстрелял гражданских.

СК расследует уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны — жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).