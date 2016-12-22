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Власти ЮАР объяснили «тайную» поездку вице-президента в Россию
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Власти ЮАР объяснили «тайную» поездку вице-президента в Россию
Политика, 16:23
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Власти ЮАР объяснили «тайную» поездку вице-президента в Россию
В конце октября Дэвид Мабуза ушел в «отпуск по болезни» на несколько дней, информировала пресс-служба президента ЮАР. Предыдущая поездка Мабузы в Россию уже вызывала вопросы у политических оппонентов
Дэвид Мабуза (Фото: Sumaya Hisham / Reuters)

Недавняя поездка вице-президента ЮАР Дэвида Мабузы в Россию связана с плановым медицинским осмотром. Об этом в воскресенье сообщает южноафриканский портал News24 со ссылкой на заявление пресс-службы президента страны.

Комментарий последовал вслед за публикацией Sunday Times, в которой рассказывалось о поездке Мабузы в Россию якобы для получения медицинской помощи после предполагаемого отравления три года назад. Со ссылкой на свои источники издание утверждало, что Мабуза не доверяет южноафриканским врачам.

Пресс-секретарь президента ЮАР Тами Нгвенья заявил, что «называть плановый медицинский осмотр тайным и затянувшимся» неправильно. «Вице-президент отправился в Россию для планового медицинского осмотра врачами, которые лечили его, когда он болел <...> Это никак не связано с доверием или недоверием к южноафриканским врачам», — сказал он.

Изначально в заявлении пресс-службы президента ЮАР говорилось, что вице-президент Дэвид Мабузы с 25 октября попросил у президента «отпуск по болезни на несколько дней» и вскоре вернется к своим обязанностям. В статье Sunday Times приводился комментарий пресс-секретаря президента, в котором говорилось, что уход в отпуск по болезни не обязательно означает, что вице-президент болен.

В беседе с News24 Нгвенья пояснил, что офис президента исходит из того, что целесообразнее продолжать обращаться к тем врачам, которые уже тебя лечили и знают историю твоей болезни. «Непонятно, почему возникает непонимание этого основополагающего подхода в случае с вице-президентом», — приводит портал его слова. «Во всяком случае, Россия — не пугающее слово. Российская Федерация много лет является другом Южной Африки и членом БРИКС», — добавил он.

Пресс-секретарь добавил, что вице-президент уже вернулся в Южную Африку. «Южноафриканцы могут быть уверены, что он здоров, и скоро вернется к своим обязанностям», — заверил он.

В сентябре этого года лидер оппозиционной южноафриканской партии «Демократический альянс» Ммуси Маймане написал открытое письмо, опубликованное порталом News24, в котором потребовал разъяснения по предыдущей поездки Мабузы в Россию в октябре 2015 года. Позже Мабуза подтвердил, что посетил Россию для лечения, после того как, предположительно, был отравлен в свой день рождения в августе того же года. У лидера «Демократического альянса» также остались вопросы, почему Мабуза не заявил о своем предполагаемом отравлении в полицию.

Автор: Мария Бондаренко.
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