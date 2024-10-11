Шойгу приехал на празднование 80-летия включения Тувы в СССР. Видео
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу приехал на празднование 80-летия вступления Тувы в СССР. На видео видно, что Шойгу прошел по центральной площади Арата в Кызыле вместе с главой республики Владиславом Ховалыгом.
Также на празднование приехали заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, заместитель председателя Госдумы и бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол, бывший первый замминистра обороны, депутат верховного хурала Руслан Цаликов, глава Хакасии Валентин Коновалов, пишет «МК Тыва».
Во время празднования 80-летия пройдет собрание в Национальном музыкально-драматическом театре. Там же ожидается вручение государственных наград.
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