Удары дронов по самым удаленным от границы с Украиной районам. Карта
Дроны ВСУ атаковали Мурманскую область: самые удаленные цели для ударов БПЛА
Три беспилотника были сбиты над Мурманской областью. Это самый удаленный от зоны военной операции регион, подвергшийся атаке. Но дроны ВСУ не впервые бьют по целям более чем в 1 тыс. км от границы. Подробности — на карте РБК
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