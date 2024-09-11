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Военная операция на Украине ,  
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Удары дронов по самым удаленным от границы с Украиной районам. Карта

Дроны ВСУ атаковали Мурманскую область: самые удаленные цели для ударов БПЛА
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Военная операция на Украине
Три беспилотника были сбиты над Мурманской областью. Это самый удаленный от зоны военной операции регион, подвергшийся атаке. Но дроны ВСУ не впервые бьют по целям более чем в 1 тыс. км от границы. Подробности — на карте РБК

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Анастасия Сирина
Военная операция на Украине Мурманская область БПЛА беспилотники инфографика
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