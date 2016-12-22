ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,62 69,68 EUR Нал. 82,81 80,82 USD Бирж. 70,57 +0,65 EUR Бирж. 81,83 +1,03 USD ЦБ. 69,87 +0,84 EUR ЦБ. 80,67 +0,31 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6326,40 +29,90 IMOEX 2335,85 +0,60% RTSI 1043,46 -0,67% Brent 77,49 +1,35% DJIA 25857,07 -0,23% Nasdaq 7924,16 +0,27%
Экс-партнер семьи Сергея Приходько по яхт-клубу объявлен в розыск
Лента новостей
Экс-партнер семьи Сергея Приходько по яхт-клубу объявлен в розыск 07:40, Политика CNN узнал об ограничении использования мобильных телефонов в Белом доме 07:32, Политика Минприроды поручили создать программу добычи ресурсов в Мировом океане 07:09, Экономика Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018» 07:04, Общество Рынок и аналитики разошлись во взглядах на ключевую ставку ЦБ 07:00, Финансы Торгпред заявил о росте товарооборота между Россией и Южной Кореей на 30% 06:47, Экономика Экс-владелец Бинбанка начал переговоры о реструктуризации долга 06:43, Финансы Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Иркутске 06:31, Общество «Газпром нефть» в 1,6 раза подняла оценку запасов месторождения «Нептун» 06:30, Бизнес Финляндия попросила Россию смягчить правила въезда машин 06:20, Политика Главы Ростуризма и Минтранса сделали прививки против гриппа на ВЭФ 05:55, Общество Глава Роснедр рассказал о вариантах поддержки золотодобытчиков 05:53, Экономика Шохин назвал сроки подготовки перечня проектов из «списка Белоусова» 05:31, Бизнес Орешкин назвал два фактора для переезда компаний в российские офшоры 05:09, Экономика Business Insider включил «Адмирала Кузнецова» в рейтинг худших авианосцев 04:17, Политика СМИ узнали о планах ограничить долговую нагрузку россиян 04:07, Общество Новый президент Мексики пригласил на инаугурацию Путина и Папу Римского 03:55, Политика Трамп продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП в США 03:30, Политика PwC оценила угрозу от телефонов топ-менеджеров для безопасности компаний 03:20, Бизнес Создатель мультсериала «Ми-ми-мишки» заключил сделку с Netflix 03:04, Бизнес Mirror узнала о группе «Чистильщиков» в «деле Скрипалей» 02:40, Политика США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда 02:17, Политика В нескольких американских штатах ввели режим ЧП из-за урагана «Флоренс» 02:16, Общество Суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест 01:49, Политика В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов из России 01:28, Общество Сестра Сенцова сообщила о завещании режиссера на свое творчество 01:25, Политика Человек погиб при аварии с участием фуры и семи автомобилей в Москве 00:51, Политика Зять Федуна покинул пост технического директора «Спартака» 00:26, Общество
Экс-партнер семьи Сергея Приходько по яхт-клубу объявлен в розыск
Политика, 07:40
0
Экс-партнер семьи Сергея Приходько по яхт-клубу объявлен в розыск
МВД расследует дело в отношении совладельца «Интерпромбанка» Виталия Жогина — в прошлом соучредителя яхт-клуба семьи первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько. Банкир объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве

Розыск и мошенничество

Следователи московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении совладельца «Интерпромбанка» Виталия Жогина, сообщил РБК собеседник в правоохранительных органах и подтвердил источник, близкий к банку.

Как утверждают в полиции, банкир скрылся за рубежом, как только узнал о перспективах уголовного преследования. Жогин объявлен в федеральный розыск. Следователи МВД также намерены добиться его заочного ареста и международного розыска.

Источник, близкий к банку, в свою очередь, уточнил, что еще в 2015 году во время допроса бизнесмен заявил следователю о наличии у него тяжелого заболевания. «На протяжении уже более трех лет Жогина никто не видел, но он продолжает активно и дистанционно судится, несмотря на свое, возможно, очень плохое состояние здоровья», — рассказал РБК собеседник, близкий к «Интерпромбанку».

По данным ЦБ, Жогин продолжает контролировать 6,7% акций «Интерпромбанка». При этом основные бенефициары банка — представители группы New Stream («Новый Поток»), в частности ее совладелец и основатель, акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров (ему принадлежит 21,19% банка), который в 2016 году сменил Жогина на посту председателя совета директоров банка. Кроме того, значительную долю (19,32%) в банке сохраняют девелопер Исраил Якубов, а также семья сенатора Валерия Пономарева (5,89%), занявшего второе место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих, по данным о доходах за 2017 год.

Жогин также известен как бывший соучредитель яхт-клуба «Фарватер». По данным СПАРК, его партнером по яхт-клубу выступала супруга нынешнего первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько Наталья. Сам Приходько в интервью «Ведомостям» в 2013 году говорил, что «Фарватер» — «некоммерческое предприятие для занятия спортом и отдыха моей семьи и друзей». Жогин был совладельцем клуба до 2014 года.

По словам источника РБК, близкого к «Интерпромбанку», нынешнее руководство кредитной организации считает, что Жогин «предпринял попытку недружественного поглощения компании». «Он выдавал кредиты управляющей компании "Интерпромбанка" — «Интерпром Капиталу», а затем в судебном порядке требовал их немедленного возврата. До сих пор сохраняется наложенный судом по иску Жогина арест на сумму более 250 млн рублей», — настаивает источник.

Банк «Интерпромкапитал» был основан выпускником Института стран Азии и Африки МГУ и бывшим сотрудником Внешэкономбанка Виталием Жогиным в 1995 году. По данным Banki.Ru, среди клиентов банка были структуры ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение», АО «Тулаточмаш», ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина», АО «Камов», АО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «ТЦ «Москва», ОАО «Научно-Производственный комплекс «Элара» им. Г. А. Ильенко».

Позиция защиты

Один из защитников Жогина заявил РБК, что уголовное дело в отношении его клиента — «попытка Мазурова избежать возвращения долга» в размере почти €2 млн. Деньги, по словам юриста, были предоставлены фирме отца Мазурова «Интерпром-капитал» (100% владельцем, по данным СПАРК, числится Петр Мазуров — РБК), а Мазуров-младший выступал по займу поручителем. Спустя три месяца после предоставления займа Мазуров вместе с другими акционерами отстранил Жогина с поста главы совета директоров банка. В итоге Мазуровы свои обязательства по возврату средств не исполнили, и Жогин обратился в суд с гражданским иском, который выиграл весной 2018 года, рассказал адвокат обвиняемого.

По версии защиты, в марте 2018 года Мазуров «инициировал возбуждение уголовного дела против Жогина, понимая негативные для себя перспективы дела по иску в гражданском суде». Основанием для уголовного преследования стали экспертное заключение одной из оценочных компаний и свидетельские показания «нескольких подконтрольных Мазурову сотрудников банка», подчеркнул адвокат.

Источник, близкий к «Интерпромбанку», назвал рассуждения о заказном характере дела «домыслами». «Акционеры не могут влиять на следственные органы и принудить их действовать в своих интересах», — заверил собеседник РБК. Официальный представитель Мазурова отказался от комментариев

Авторы: Максим Солопов, Тимофей Дзядко.
Теги: Сергей Приходько , 159.4 , банки
Главное
«Росатом» и «Р-Фарм» займутся совместным производством лекарств Бизнес
Материалы по теме
Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по 500 тыс. руб. Общество
Сергей Приходько перешел на пост первого замглавы аппарата правительства Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter