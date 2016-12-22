Экс-партнер семьи Сергея Приходько по яхт-клубу объявлен в розыск

МВД расследует дело в отношении совладельца «Интерпромбанка» Виталия Жогина — в прошлом соучредителя яхт-клуба семьи первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько. Банкир объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве

Розыск и мошенничество

Следователи московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении совладельца «Интерпромбанка» Виталия Жогина, сообщил РБК собеседник в правоохранительных органах и подтвердил источник, близкий к банку.

Как утверждают в полиции, банкир скрылся за рубежом, как только узнал о перспективах уголовного преследования. Жогин объявлен в федеральный розыск. Следователи МВД также намерены добиться его заочного ареста и международного розыска.

Источник, близкий к банку, в свою очередь, уточнил, что еще в 2015 году во время допроса бизнесмен заявил следователю о наличии у него тяжелого заболевания. «На протяжении уже более трех лет Жогина никто не видел, но он продолжает активно и дистанционно судится, несмотря на свое, возможно, очень плохое состояние здоровья», — рассказал РБК собеседник, близкий к «Интерпромбанку».

По данным ЦБ, Жогин продолжает контролировать 6,7% акций «Интерпромбанка». При этом основные бенефициары банка — представители группы New Stream («Новый Поток»), в частности ее совладелец и основатель, акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров (ему принадлежит 21,19% банка), который в 2016 году сменил Жогина на посту председателя совета директоров банка. Кроме того, значительную долю (19,32%) в банке сохраняют девелопер Исраил Якубов, а также семья сенатора Валерия Пономарева (5,89%), занявшего второе место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих, по данным о доходах за 2017 год.

Жогин также известен как бывший соучредитель яхт-клуба «Фарватер». По данным СПАРК, его партнером по яхт-клубу выступала супруга нынешнего первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько Наталья. Сам Приходько в интервью «Ведомостям» в 2013 году говорил, что «Фарватер» — «некоммерческое предприятие для занятия спортом и отдыха моей семьи и друзей». Жогин был совладельцем клуба до 2014 года.

По словам источника РБК, близкого к «Интерпромбанку», нынешнее руководство кредитной организации считает, что Жогин «предпринял попытку недружественного поглощения компании». «Он выдавал кредиты управляющей компании "Интерпромбанка" — «Интерпром Капиталу», а затем в судебном порядке требовал их немедленного возврата. До сих пор сохраняется наложенный судом по иску Жогина арест на сумму более 250 млн рублей», — настаивает источник.

Банк «Интерпромкапитал» был основан выпускником Института стран Азии и Африки МГУ и бывшим сотрудником Внешэкономбанка Виталием Жогиным в 1995 году. По данным Banki.Ru, среди клиентов банка были структуры ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение», АО «Тулаточмаш», ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина», АО «Камов», АО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «ТЦ «Москва», ОАО «Научно-Производственный комплекс «Элара» им. Г. А. Ильенко».

Позиция защиты

Один из защитников Жогина заявил РБК, что уголовное дело в отношении его клиента — «попытка Мазурова избежать возвращения долга» в размере почти €2 млн. Деньги, по словам юриста, были предоставлены фирме отца Мазурова «Интерпром-капитал» (100% владельцем, по данным СПАРК, числится Петр Мазуров — РБК), а Мазуров-младший выступал по займу поручителем. Спустя три месяца после предоставления займа Мазуров вместе с другими акционерами отстранил Жогина с поста главы совета директоров банка. В итоге Мазуровы свои обязательства по возврату средств не исполнили, и Жогин обратился в суд с гражданским иском, который выиграл весной 2018 года, рассказал адвокат обвиняемого.

По версии защиты, в марте 2018 года Мазуров «инициировал возбуждение уголовного дела против Жогина, понимая негативные для себя перспективы дела по иску в гражданском суде». Основанием для уголовного преследования стали экспертное заключение одной из оценочных компаний и свидетельские показания «нескольких подконтрольных Мазурову сотрудников банка», подчеркнул адвокат.

Источник, близкий к «Интерпромбанку», назвал рассуждения о заказном характере дела «домыслами». «Акционеры не могут влиять на следственные органы и принудить их действовать в своих интересах», — заверил собеседник РБК. Официальный представитель Мазурова отказался от комментариев