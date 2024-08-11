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Выборы президента США ,  
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Трампа обвинили в незаконном использовании саундтрека к «Титанику»

Селин Дион раскритиковала использование саундтрека «Титаника» на митингах Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Команда Селион Дион заявила о несанкционированном использовании ее песни My Heart Will Go On на предвыборном митинге Трампа. Там также задались вопросом, почему выбрали именно эту композицию, ассоциирующуюся с тонущим кораблем
Дональд Трамп&nbsp;в Бозмене, штат Монтана, США
Дональд Трамп в Бозмене, штат Монтана, США (Фото: Michael Ciaglo / Getty Images)

Канадская певица Селин Дион назвала несанкционированным использование ее песни My Heart Will Go On — саундтрека к фильму «Титаник» — на предвыборных мероприятиях кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, соответствующее заявление опубликовано в ее аккаунте X (ранее Twitter).

Видео, где Дион исполняет My Heart Will Go On, транслировали 9 августа на предвыборном митинге в штате Монтана, после чего об этом стало известно звукозаписывающему лейблу Sony Music Entertainment Canada. Команда Дион сочла произошедшее несоблюдением авторских прав.

«Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или что-то подобное, — говорится в сообщении. — И, серьезно, ЭТА песня?»

Песня My Heart Will Go On стала саундтреком к фильму «Титаник», вышедшим на экраны в 1997 году. В центре его сюжета — гибель огромного лайнера, который столкнулся с айсбергом и затонул.

Как пишет The Washington Post (WP), ассоциация песни с тонущим кораблем «породила шутки о предвыборной кампании Трампа». Однако издание не смогло связаться для комментариев с представителями кандидата в президенты США.

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Дион — не первая артистка, выступившая против использования своих песен на митингах республиканца. Так, например, с просьбой исключить свои композиции из мероприятий обращались певицы Адель и Рианна, рок-группа Aerosmith, а также рэпер Фаррелл Уильямс, отмечает WP.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии на них выступит Трамп, от Демократической — Камала Харрис.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
выборы президента США США Дональд Трамп Селин Дион «Титаник» Республиканская партия Демократическая партия США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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