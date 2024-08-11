Момент падения ракеты у девятиэтажки в Курске и последствия ЧП. Видео

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В ночь на 11 августа Курск подвергся крупнейшей ракетной атаке, одна из сбитых украинских ракет упала вблизи жилого многоквартирного дома. Момент падения попал на видео.

В результате ЧП были выбиты стекла в девятиэтажке, стоявшие рядом с ней автомобили сгорели. 13 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждения также получили близлежащий магазины и пункт выдачи заказов Ozon.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов назвал случившееся «очередной вероломной атакой по нашему мирному населению» и призвал курян соблюдать требования безопасности во время ракетной опасности и опасности атаки БПЛА.