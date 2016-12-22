CNN узнал об отказе Северной Кореи от «бандитской» денуклеаризации

Пхеньян не согласен с предложенным США планом денуклеаризации и назвал его «бандитским», рассказали дипломатические источники CNN. Власти КНДР считают, что сделали уже множество жестов доброй воли, а США не отвечают взаимностью

Ким Чен Ын(в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Власти Северной Кореи отвергли предложения Соединенных Штатов об уничтожении ядерного оружия и средств его производства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников телеканала, Белый дом выдвигает «конкретные предложения по началу и доведению до конца денуклеаризации, которая поддается проверке». Среди них — конкретные предложения по графику денуклеаризации, рассказали источники телеканала. Однако Пхеньян отверг эти проекты, назвав их «бандитскими».

В то время как США требуют полной, поддающейся проверке денуклеаризации и обещают поддерживать санкции до тех пор, пока в этом направлении не будет достигнут результат, Северная Корея обещает предпринять дальнейшие шаги только после снятия санкций и заключения мирного договора.

Один из чиновников заявил телеканалу, что продолжение переговоров между США и Северной Кореей зависит от готовности Вашингтона сделать «смелый шаг» и согласиться на мирный договор с Пхеньяном. Вместе с тем США настаивают на отказе Северной Кореи от части своего ядерного оружия в ближайшей перспективе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын обещает сделать определенные шаги в сторону денуклеаризации только в том случае, если США займутся соображениями безопасности, что, вероятно, означает предложение мирного договора, отмечают источники телеканала.

При этом Пхеньян указывает на жесты доброй воли, которые он уже сделал, включая прекращение ракетных испытаний и выдачу останков американцев, обвиняя США в том, что не видит подобных жестов с их стороны.