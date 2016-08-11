ФСБ разоблачила участников международной интернет-группы вербовщиков в ИГ

ФСБ разоблачила эстремистскую группу, вербовавшую боевиков для ИГИЛ. По данным спецслужб, сообщество действовало в трех регионах России

Вид на здание Федеральной службы безопасности России (ФСБ) на Лубянской площади (Фото: Василий Максимов/Коммерсантъ)

Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла деятельность интернет-группы, которая вербовала боевиков в «Исламское государство» (в России запрещена). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».

В ФСБ рассказали, что речь идет о ячейках интернет-сообщества «Рохнамо ба суи давлати исломи» (в переводе с таджикского: «путеводитель в исламское государство»), целью которого была пропаганда​ террористической идеологии и рекрутирование боевиков в ИГИЛ, а также сбор денежных средств для финансирования террористов.

По данным спецслужб, в сообществе состоят более 100 тыс. членов из числа выходцев из Центральной Азии, а координируют его десятки модераторов в России, странах Ближнего Востока и севера Африки. Члены группировки используют для общения в интернете программные средства по шифрованию и анонимизации данных, добавили в центре.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники действовали на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. В рамках расследования дела в этих регионах было проведено 27 обысков, во время которых были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, содержащие пропагандистские видеоматериалы, экстремистская литература и банковские карты. Также у членов «Рохнамо» было обнаружено оружие: три пистолета, четыре гранаты, около 500 гр пластита, пять тротиловых шашек общей массой 1 кг и электродетонаторы к ним.

В отношении главаря ячейки и трех ее участников было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористического сообщества и участия в ней.

В начале мая ФСБ сообщила, что в Красноярске были задержаны граждане центральноазиатских стран, «связанные с международными террористическими организациями», которые готовились устроить в период майских праздников теракт на общественном транспорте.

В конце марта «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в Москве задержали почти два десятка человек, подозреваемых в связях с ИГ. По данным источника ТАСС, задержаны были восемь​ человек, которые занимались вербовкой и агитацией людей в ряды «Исламского государства» и изготавливали поддельные документы, в том числе водительские удостоверения и патенты на работу.