Следователи пришли с обысками в администрацию Махачкалы
Следственным отделом по Советскому району Махачкалы СУ СК по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту халатности при расселении аварийного общежития. В рамках дела следователи провели обыски в администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии — МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы» и МКУ «Управление по жилищным вопросам».
В пресс-службе регионального СК уточнили, что речь идет об общежитии № 2, которое расположено на улице Азизова в Ленинском районе Махачкалы. Несмотря на то что в 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу, жильцам до сих пор не предоставили благоустроенное жилье. Ситуацию усугубил произошедший в прошлом году пожар, в результате которого четвертый этаж общежития оказался полностью разрушен и не пригоден для проживания.
«Должностными лицами администрации в нарушение действующего законодательства жилые помещения лицам, проживающим в общежитии, взамен аварийных не предоставлены, материальная помощь не оказана, чем существенно нарушены права и законные интересы граждан», — заявили в СУ СК по Дагестану.
В ходе расследования уголовного дела признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 33 лица, проживающих в общежитии. «Принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплаты материальной помощи семьям, чьи жилые помещения и имущество уничтожены полностью либо частично», — отметили в ведомстве. В ближайшее время руководитель СУ СК России по Дагестану Дмитрий Беляев проведет личный прием потерпевших по уголовному делу.
Проверить ситуацию с аварийным общежитием в Махачкале 17 июня потребовал председатель СК Александр Бастрыкин. В СК обратилась жительница Дагестана, сообщившая о неудовлетворительном состоянии общежития, построенного более 50 лет назад. Она рассказала, что кровля здания разрушена, конструкции приходят в негодность, помещения затапливаются, а инженерные системы изношены. Из-за непригодного для проживания состояния общежития женщина, имеющая на иждивении ребенка-инвалида, вынуждено переехала в арендованную квартиру, сообщали тогда в ведомстве.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов