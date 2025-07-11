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Политика ,  
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Следователи пришли с обысками в администрацию Махачкалы

В администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии прошли обыски. Следственные действия связаны с уголовным делом о халатности при расселении жителей аварийного общежития. Непригодным для проживания его признали в 2017 году

Следователи пришли с обысками в администрацию Махачкалы
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Следственным отделом по Советскому району Махачкалы СУ СК по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту халатности при расселении аварийного общежития. В рамках дела следователи провели обыски в администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии — МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы» и МКУ «Управление по жилищным вопросам».

В пресс-службе регионального СК уточнили, что речь идет об общежитии № 2, которое расположено на улице Азизова в Ленинском районе Махачкалы. Несмотря на то что в 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу, жильцам до сих пор не предоставили благоустроенное жилье. Ситуацию усугубил произошедший в прошлом году пожар, в результате которого четвертый этаж общежития оказался полностью разрушен и не пригоден для проживания.

«Должностными лицами администрации в нарушение действующего законодательства жилые помещения лицам, проживающим в общежитии, взамен аварийных не предоставлены, материальная помощь не оказана, чем существенно нарушены права и законные интересы граждан», — заявили в СУ СК по Дагестану.

В ходе расследования уголовного дела признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 33 лица, проживающих в общежитии. «Принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплаты материальной помощи семьям, чьи жилые помещения и имущество уничтожены полностью либо частично», — отметили в ведомстве. В ближайшее время руководитель СУ СК России по Дагестану Дмитрий Беляев проведет личный прием потерпевших по уголовному делу.

Проверить ситуацию с аварийным общежитием в Махачкале 17 июня потребовал председатель СК Александр Бастрыкин. В СК обратилась жительница Дагестана, сообщившая о неудовлетворительном состоянии общежития, построенного более 50 лет назад. Она рассказала, что кровля здания разрушена, конструкции приходят в негодность, помещения затапливаются, а инженерные системы изношены. Из-за непригодного для проживания состояния общежития женщина, имеющая на иждивении ребенка-инвалида, вынуждено переехала в арендованную квартиру, сообщали тогда в ведомстве.

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Милена Костерева Милена Костерева
Следственный комитет Дагестан Махачкала общежитие халатность
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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