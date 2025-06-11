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Военная операция на Украине ,  
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Кобзев наградил мужчин, пытавшихся сбить вылетавшие из фуры дроны камнями

Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники из фур в поселке Средний в Усольском районе 1 июня сбивали трое полицейских и военнослужащий. Один из них рассказал, что они «залезли на крышу автомобиля и начали закидывать дроны камнями»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с полицейскими и военнослужащим, которые сбивали беспилотники при атаке ВСУ на российские аэродромы 1 июня. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Трое из них служат в межмуниципальном отделе МВД «Усольский»: это старшие лейтенанты полиции участковый уполномоченный Евгений Адорченко, оперуполномоченный уголовного розыска Виктор Васильев, а также водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин.

Они дежурили, когда поступило сообщение о том, что «из фуры, припаркованной в достаточно людном месте, недалеко от кафе и магазинов, вылетают дроны», и сразу выехали на место, рассказал губернатор.

«Не думая об опасности для собственной жизни, с крыши фургона они стали закидывать камнями еще не взлетевшие БПЛА. Благодаря этим действиям в воздух поднялись не все беспилотники, планы противника не осуществились», — написал он в телеграм-канале.

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Сбивал дроны также военнослужащий Алексей, который в тот момент «был не на службе, с супругой направлялся по семейным делам и стал случайным свидетелем», сообщил Кобзев.

«К большому счастью, когда произошел взрыв автомобиля, все успели отбежать на безопасное расстояние», — добавил он.

Глава региона вручил всем благодарности и именные часы «за активную гражданскую позицию, мужество и отвагу, ответственность, проявленную во время атаки дронов».

Кроме того, беспилотники помогали сбивать водители фур, которые остановились у кафе, сообщил губернатор. «Все они живут не в нашем регионе. Обязательно с ними свяжусь, чтобы поблагодарить», — пообещал он.

«Мы залезли на крышу автомобиля и начали закидывать дроны камнями и всем, чем можно, лишь бы беспилотники перестали взлетать. Ни о каких рисках в тот момент некогда было думать», — рассказал один из полицейских, сбивавших дроны, Евгений Адорченко.

1 июня Минобороны заявило, что атаке беспилотников подверглись аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух в результате запуска FPV-дронов «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов», загорелись несколько самолетов, в остальных случаях атаку отбили, сказали в ведомстве. Несколько участников были задержаны. Кобзев тогда сообщил, что беспилотники запускались из фуры. Водители не знали о том, что перевозили БПЛА, и «просто выполняли свою работу», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

После этого Минобороны России несколько раз отчитывалось об ударах по военным объектам Украины. В частности, 9 июня там сообщили о массированном ударе по аэродрому базирования самолетов тактической авиации ВСУ в Ровенской области, назвав это ответом на атаку на российские аэродромы.

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Елена Чернышова
Игорь Кобзев Иркутская область беспилотники аэродромы
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