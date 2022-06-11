Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Кадыров назвал ложью информацию об уничтожении части полка «Ахмат» Политика, 21:16
Bild узнала о планах Шольца, Макрона и Драги посетить Киев Политика, 21:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:00
Зеленский подписал закон об отправке теробороны в места боевых действий Политика, 20:50
STT узнало об отказе Финляндии выдать Турции «террористов» Политика, 20:34
Теннисист Медведев пробился в первый финал после операции Спорт, 20:14
Адвокат Бута предложил «самый честный» вариант его обмена Политика, 20:04
Кудерметова провела три матча за день и проиграла в двух турнирах WTA Спорт, 19:39
Новый владелец «Макдоналдса» пообещал открывать до 80 ресторанов в неделю Бизнес, 19:24
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 19:16
Путин подписал закон о бесплатном проезде в электричках детей до семи лет Общество, 19:13
Чемпион СССР назвал умершего тренера волейбольной сборной мастером дела Спорт, 18:53
Россия выйдет из соглашения стран СНГ о пенсионном обеспечении Политика, 18:50
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ Политика, 18:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский подписал закон об отправке теробороны в места боевых действий

Теперь силы территориальной обороны смогут действовать на всей территории Украины, включая зону боевых действий и «оккупированные» районы. Этот закон Зеленский подписал с нарушением Конституции страны
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий территориальной обороне возможность выполнять задачи в районах ведения боевых действий, следует из картотеки Верховной рады страны.

Ранее тероборона могла выполнять задачи в пределах территории соответствующей территориальной общины. Теперь она может действовать на всей территории Украины, включая районы военных действий и те, которые находятся под контролем России, отмечает агентство «Украинские новости».

Этот закон был подписан председателем Рады Русланом Стефанчуком 6 мая и в тот же день направлен на подпись Зеленскому. Согласно Конституции Украины, глава государства должен был в течение 15 дней либо подписать закон, либо вернуть его в Раду со своими предложениями для повторного рассмотрения. Однако Зеленский подписал закон спустя более чем месяц, хотя по Конституции документ вступил в силу по истечении тех 15 дней, когда президент должен был или подписать закон, или направить его назад в Раду.

Власти Украины разрешили теробороне использовать артиллерию и ракеты
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Новым актом внесены изменения в закон «Об основах национального сопротивления», который Зеленский подписал в июле прошлого года. Документ был внесен в Раду по инициативе президента и подразумевал создание в стране теробороны, которая, согласно закону, занимается организацией, подготовкой и выполнением задач по противодействию военным угрозам и оказанию помощи в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

Силы теробороны в стране появились с 1 января этого года, ими командует Игорь Танцюра, бывший заместитель командующего сухопутными войсками вооруженных сил Украины. В состав теробороны могут входить как профессиональные военные, так и добровольцы.

В апреле правительство Украины разрешило теробороне использовать артиллерию и ракеты, а также официально закрепило полномочия по использованию любого стрелкового оружия и боеприпасов — по факту это допускалось уже с 24 февраля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам
Статьи
Pro
Бизнес-аналитика в компании: как собрать команду под свой проект
Инструкции
Pro
Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога
Инструкции
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова
Владимир Зеленский оборона Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Росгвардия заявила о ликвидации лидера ячейки теробороны под Харьковом
Политика
Власти Украины разрешили теробороне использовать артиллерию и ракеты
Политика
Батальон теробороны Украины задержал депутата Рады от партии Медведчука
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter