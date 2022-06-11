Зеленский подписал закон об отправке теробороны в места боевых действий

Теперь силы территориальной обороны смогут действовать на всей территории Украины, включая зону боевых действий и «оккупированные» районы. Этот закон Зеленский подписал с нарушением Конституции страны

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий территориальной обороне возможность выполнять задачи в районах ведения боевых действий, следует из картотеки Верховной рады страны.

Ранее тероборона могла выполнять задачи в пределах территории соответствующей территориальной общины. Теперь она может действовать на всей территории Украины, включая районы военных действий и те, которые находятся под контролем России, отмечает агентство «Украинские новости».

Этот закон был подписан председателем Рады Русланом Стефанчуком 6 мая и в тот же день направлен на подпись Зеленскому. Согласно Конституции Украины, глава государства должен был в течение 15 дней либо подписать закон, либо вернуть его в Раду со своими предложениями для повторного рассмотрения. Однако Зеленский подписал закон спустя более чем месяц, хотя по Конституции документ вступил в силу по истечении тех 15 дней, когда президент должен был или подписать закон, или направить его назад в Раду.

Новым актом внесены изменения в закон «Об основах национального сопротивления», который Зеленский подписал в июле прошлого года. Документ был внесен в Раду по инициативе президента и подразумевал создание в стране теробороны, которая, согласно закону, занимается организацией, подготовкой и выполнением задач по противодействию военным угрозам и оказанию помощи в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

Силы теробороны в стране появились с 1 января этого года, ими командует Игорь Танцюра, бывший заместитель командующего сухопутными войсками вооруженных сил Украины. В состав теробороны могут входить как профессиональные военные, так и добровольцы.

В апреле правительство Украины разрешило теробороне использовать артиллерию и ракеты, а также официально закрепило полномочия по использованию любого стрелкового оружия и боеприпасов — по факту это допускалось уже с 24 февраля.