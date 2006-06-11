Пхеньян: США готовятся напасть на КНДР

Власти КНДР возмущены проведением авиацией Военно-воздушных сил США разведывательных полетов над северокорейской территорией и обвиняют Вашингтон в нарушении суверенитета страны. В Пхеньяне уверены, что подобные акции со стороны американцев свидетельствуют о том, что Вашингтон планирует нападение на КНДР.

Власти КНДР возмущены проведением авиацией Военно-воздушных сил США разведывательных полетов над северокорейской территорией и обвиняют Вашингтон в нарушении суверенитета страны. В Пхеньяне уверены, что подобные акции со стороны американцев свидетельствуют о том, что Вашингтон планирует нападение на КНДР.

По заявлению представителей командования ВВС КНДР, в течение недели разведывательный самолет ВВС США совершил несколько полетов над территориальными водами Северной Кореи для сбора информации о стратегических объектах Пхеньяна, сообщает (С) Associated Press.

Северокорейская сторона не в первый раз сообщает о том, что США ведут разведдеятельность, направленную против КНДР. Так, по данным Пхеньяна, только в апреле с.г. ВС США совершили порядка 160 разведывательных полетов над территорией Северной Кореи.

Как сообщают северокорейские СМИ, американские самолеты-шпионы U-2, RC-135 и EP-3 пролетали над северокорейскими стратегическими объектами и обследовали береговую линию КНДР. Большинство полетов осуществлялось в период с 21 по 24 апреля с.г., когда в Пхеньяне проходили официальные встречи между представителями КНДР и Южной Кореи.

В свою очередь, американское командование не комментирует данную информацию. В то же время, США признают, что следят за военной активностью КНДР. Во многом, разведка ведется для того, чтобы получить информацию о ядерном оружии.