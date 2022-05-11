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На Шри-Ланке вывели на улицы бронетехнику после столкновений с оппозицией

Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters Фото:Eranga Jayawardena / AP Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters

Власти Шри-Ланки вывели на улицы столицы, города Коломбо, военную технику и силы армии, пишет The Associated Press (AP). Это произошло после того, как в стране прошли столкновения сторонников правительства с митингующими сторонниками оппозиции. 

Вечером 9 мая в стране был введен комендантский час из-за участившихся случаев вандализма и мародерства. По данным AP, военные получили приказ открывать огонь по нарушителям. Несмотря на это, некоторые протестующие вновь собрались напротив офиса президента, чтобы продолжить демонстрации, начавшиеся более трех недель назад.

Массовые протесты на Шри-Ланке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты в стране связаны с затянувшимся экономическим кризисом в стране, сопряженным с дефицитом товаров. Премьер страны Махинду Раджапакс на фоне протестов в начале этой недели подал в отставку. Он был эвакуирован из своей резиденции на военном вертолете, по данным AP, военные укрывают его на военно-морской базе. 

В столкновениях уже погибли по меньшей мере восемь человек, более 200 получили ранения. 

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На фоне массовых протестов и беспорядков МИД рекомендовал российским туристам на Шри-Ланке не покидать отели. «Российским туристам настоятельно рекомендуется не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Проезд в аэропорт возможен при наличии паспорта и авиабилета, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах», — говорится в сообщении ведомства.

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