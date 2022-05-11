На Шри-Ланке вывели на улицы бронетехнику после столкновений с оппозицией

Власти Шри-Ланки вывели на улицы столицы, города Коломбо, военную технику и силы армии, пишет The Associated Press (AP). Это произошло после того, как в стране прошли столкновения сторонников правительства с митингующими сторонниками оппозиции.

Вечером 9 мая в стране был введен комендантский час из-за участившихся случаев вандализма и мародерства. По данным AP, военные получили приказ открывать огонь по нарушителям. Несмотря на это, некоторые протестующие вновь собрались напротив офиса президента, чтобы продолжить демонстрации, начавшиеся более трех недель назад.

Протесты в стране связаны с затянувшимся экономическим кризисом в стране, сопряженным с дефицитом товаров. Премьер страны Махинду Раджапакс на фоне протестов в начале этой недели подал в отставку. Он был эвакуирован из своей резиденции на военном вертолете, по данным AP, военные укрывают его на военно-морской базе.

В столкновениях уже погибли по меньшей мере восемь человек, более 200 получили ранения.

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На фоне массовых протестов и беспорядков МИД рекомендовал российским туристам на Шри-Ланке не покидать отели. «Российским туристам настоятельно рекомендуется не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Проезд в аэропорт возможен при наличии паспорта и авиабилета, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах», — говорится в сообщении ведомства.