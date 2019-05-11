Назарбаев вручил Усманову орден «Достык»

Усманов был награжден орденом еще в период нахождения Назарбаева у власти в Казахстане, однако получить награду ему удалось только сейчас

Фото: Пресс-служба первого президента Казахстана

Экс-президент Казахстана и глава Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев вручил орден «Достык» (орден Дружбы) учредителю USM Holdings, российскому предпринимателю Алишеру Усманову. Об этом сообщает пресс-служба первого президента страны.

«Елбасы (лидер нации, титул Назарбаева. — РБК) Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден «Достық» І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Усманов был награжден орденом «Достык» еще в декабре 2018 года, указом тогда еще президента Назарбаева. Однако вручение ордена состоялось лишь спустя полгода. Как писал портал Tengrinews, награждение Усманова орденом в декабре 2018 года объяснялось «заслугами в государственной и общественной деятельности, значительным вкладом в социально-экономическое и культурное развитие страны, укреплением дружбы и сотрудничества между народами».

Это не первое награждение Усманова госнаградой Казахстана. В 2011 году он был удостоен ордена «Достык» II степени. В том же году ему был вручен орден Почета Южной Осетии. Также из иностранных наград у Усманова есть орден «Эл-юрт Хурмати» (Узбекистан, 2018 год) и орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 2016 год).

Согласно данным Forbes, Алишер Усманов занимает девятое место в списке богатейших бизнесменов России. Как отмечал журнал, Усманов, родившийся в Ташкенте, имеет родственные связи с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиеевым.