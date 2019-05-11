ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны

Судно американской береговой охраны на некоторое время зашло в территориальные воды Венесуэлы. После того, как к нему направился патрульный катер боливарианской республики, корабль США изменил курс и покинул венесуэльские воды

USCG James (Фото: William Dunn / Marinetraffic.com)

Днем 8 мая венесуэльские военные обнаружили в исключительной экономической зоне республики американский корабль. Об этом говорится в соответствующем заявлении Военно-морского флота (ВМФ) Венесуэлы (входит в состав боливарианских национальных Вооруженных сил) в Twitter. Известно об инциденте стало только накануне.

Речь, пояснили военные, шла о корабле береговой охраны Соединенных Штатов USCG James. Предупреждал ли американский корабль венесуэльских пограничников о своих передвижениях, в ВМФ не рассказали.

На следующий день, 9 мая, судно, по информации пресс-службы, сменило курс и на 14 миль (22,5 км) приблизилось к порту Гуаира в штате Варгас на севере страны. Реагируя на это, на встречу американскому кораблю вышел патрульный корабль боливарианского флота.

После того, как между ними была установлена связь, USCG James еще раз изменил курс и покинул территориальные воды Венесуэлы, рассказали представители флота. С чем был связан инцидент, там не пояснили.