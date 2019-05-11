ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,19 64,71 EUR Нал. 74,20 72,62 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 6 434,70 +174,30 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд Экономика, 02:42 Демократы вновь запросили у Минфина США налоговые декларации Трампа Политика, 02:37 ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны Политика, 02:26 В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с пропаном Общество, 02:01 Порошенко прокомментировал свой допрос по делу о гибели людей на Майдане Политика, 01:40 В Херсоне отменили решение переименовать улицу в честь убитой активистки Общество, 01:02 Трамп заявил о продолжении переговоров с Китаем на фоне новых пошлин США Политика, 00:31 В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России Политика, 00:09 Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400 Общество, 00:01 NASA подтвердило рост концентрации спирта на МКС после стыковки Dragon-2 Технологии и медиа, 10 мая, 23:40 США разместят больше Patriot на Ближнем Востоке на фоне «иранской угрозы» Политика, 10 мая, 23:35 Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово Общество, 10 мая, 23:16 Порошенко назвал Раду ответственной за выбор даты инаугурации Зеленского Политика, 10 мая, 22:59 Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе Политика, 10 мая, 22:32
Политика ,  
0 
ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны
Судно американской береговой охраны на некоторое время зашло в территориальные воды Венесуэлы. После того, как к нему направился патрульный катер боливарианской республики, корабль США изменил курс и покинул венесуэльские воды
USCG James (Фото: William Dunn / Marinetraffic.com)

Днем 8 мая венесуэльские военные обнаружили в исключительной экономической зоне республики американский корабль. Об этом говорится в соответствующем заявлении Военно-морского флота (ВМФ) Венесуэлы (входит в состав боливарианских национальных Вооруженных сил) в Twitter. Известно об инциденте стало только накануне.

Речь, пояснили военные, шла о корабле береговой охраны Соединенных Штатов USCG James. Предупреждал ли американский корабль венесуэльских пограничников о своих передвижениях, в ВМФ не рассказали.

На следующий день, 9 мая, судно, по информации пресс-службы, сменило курс и на 14 миль (22,5 км) приблизилось к порту Гуаира в штате Варгас на севере страны. Реагируя на это, на встречу американскому кораблю вышел патрульный корабль боливарианского флота.

После того, как между ними была установлена связь, USCG James еще раз изменил курс и покинул территориальные воды Венесуэлы, рассказали представители флота. С чем был связан инцидент, там не пояснили.

Внимание на то, что в территориальные воды Венесуэлы вошло судно американской береговой охраны, ранее, 10 мая, также обращал журналист Хавьер Игнасио Майорка. На своей странице в Twitter, на которую, в том числе ссылалась газета El Nacional, корреспондент отмечал, что «вчера вечером подразделения Военно-морского флота [боливарианской республики] были предупреждены о предполагаемом вторжении в венесуэльские воды одного судна береговой охраны США». «Экипаж с американского корабля заявил, что находится в 2 милях от территориальных вод Венесуэлы. Затем он [корабль] вышел [из территориальных вод]», — уточнял Майорка.

О том, что американский корабль береговой охраны заходил в территориальные воды Венесуэлы, также свидетельствовали материалы портала Marinetraffic, отмечало интернет-издание Miami Diario.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла
Материалы по теме
США расширили санкции против Венесуэлы из-за перевозки нефти на Кубу
Политика
Трамп посчитал себя обманутым из-за обещаний быстрой победы в Венесуэле
Политика
Посольство ответило Лондону на слова о страданиях народа в Венесуэле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter