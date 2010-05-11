Гордон Браун ушел в отставку, уступив место главному конкуренту

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун подал королеве Елизавете II прошение об отставке.

Г.Браун выступил с обращением в своей резиденции на Даунинг-стрит 10. Он объявил о своей отставке и пожелал следующему премьер-министру удачи, отметив, что его сменщику придется принимать важные решения, от которых будет зависеть будущее страны. Лидер лейбористов рекомендовал королеве Елизавете II назначить на его место лидера Консервативной партии Дэвида Кэмерона.

Кроме того, премьер заявил, что покидает пост лидера Лейбористской партии.

Премьер сообщил также, что его семья покинула правительственную резиденцию.

После своего выступления Г.Браун отправился в Букингемский дворец, чтобы подать королеве официальное прошение об отставке. Елизавета II в ходе аудиенции приняла его прошение.

Ранее сегодня стало известно о провале переговоров лейбористов с занявшими на выборах третье место либерал-демократами о коалиционном правительстве.

Напомним, На всеобщем голосовании 6 мая лейбористы получили 258 депутатских мандатов, тогда как представители Консервативной партии стали обладателями 306 мест в парламенте. Еще 57 мандатов достались либерал-демократам. Премьер-министр Великобритании расценил поражение лейбористов на выборах в парламент как негативную оценку его деятельности избирателями.