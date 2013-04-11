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4. Истинные помазанники Бога
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4. Истинные помазанники Бога
Политика, 11 апр 2013, 01:00
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4. Истинные помазанники Бога
Православные и протестанты вот уже много сотен лет живут вне власти Римско-Католической церкви. И те, и другие считают, что живут правильнее, чем те, кто до сих пор подчиняется папской власти. Но именно нынешние властители Ватикана настаивают на том, что ведут свою историю от учеников Христа.
Фото: Global Look Press

Православные и протестанты вот уже много сотен лет живут вне власти Римско-Католической церкви. И те, и другие считают, что живут правильнее, чем те, кто до сих пор подчиняется папской власти. Но именно нынешние властители Ватикана настаивают на том, что ведут свою историю от учеников Христа.

Кто-то скажет, что папство не монархия. Но если считать монархией строй, где власть передается по наследству, то здесь будет очень много спорных моментов. Ведь было много случаев, когда новым королем или императором становился человек, который к предыдущей династии не имел никакого отношения. А Римский папа – духовный наследник не кого-нибудь, а самого апостола Петра.

Легенда о Папе

Правда, проверить это уже не представляется возможным. История раннего христианства оставила нам лишь список Пап, первым из которых числится именно Петр. Но историки считают, что христиане были в Риме еще при жизни Христа, а первый Папа на самом деле был не главой церкви, а просто лидером местной христианской общины – первый среди равных. Но со временем история прибытия апостола в Рим обросла легендами, а всем поздним понтификам было запрещено брать его имя при вступлении на святой престол.

Фото: globallookpress.com. Папа Петр

Имя Папы – очередная легенда, которую не хотят опровергать в современном Ватикане. Говорят, что новый понтифик должен по традиции принять другое имя. В действительности изначально имя никто не менял, а первым решил стать Иоанном II - человек со светским именем Меркурий. Он решил, что негоже христианскому руководителю носить имя угнетателей. В 1555г. Марселий II стал последним Папой, который решил оставить имя, данное при рождении. Потом пошли многочисленные Пии, Иоанны и Бенедикты. Дошло до того, что сами католики запутались. В 1276г. понтификом стал Иоанн XXI, хотя Иоанн XIX был, а Иоанна XX не было.

Легенд действительно много. Например, таковой является конклав. Пелагия I в VI веке в принципе никто не выбирал – его назначил император Византии Юстиниан. Да и с отставками Пап не так все просто. Ушедших со своего поста до смерти набралось по различным данным чуть ли не девять. Все по политическим причинам. Понтэна в III веке римский император Максимин, например, отправил на каторгу. А Целестин V в 1294г. ушел из-за разногласий с королем Сицилии Карлом. Кстати, именно его отставку взяли в качестве примера для описания ухода со своего поста Бенедикта XVI.

Что касается непогрешимости Пап, то здесь тоже много сомнений. Так, Адриан II (867-872гг.) был официально женат, а Александр VI Борджиа не только отчаянно травил своих оппонентов, но и по данным современников вполне спокойно совмещал папскую работу с любовными утехами.

Считается, что Папа должен умереть своей смертью. Но по меньшей мере в 20-ти случаях это произошло иначе. Некоторые скончались как мученики еще во времена Римской империи, а позже были причислены к лику святых. Также было немало случаев, когда Папа внезапно умирал, а современники подозревали убийство. Например, у историков есть предположения, что Льва V в 904г. убил кардинал Кристофер, сам пожелавший стать понтификом. Бенедикта XI в 1304г. предположительно отравил приближенный французского короля Гийом де Ногаре, которому не нравилось, что Папа-итальянец не желает близко сотрудничать с двором короля Франции Филиппа IV Красивого.

Могущество и падение влияния

Если во времена Рима христиане периодически подвергались гонениям, то уже при варварах начался их взлет. Папа Стефан III основал при поддержке франков Папское государство. В том или ином виде оно просуществовало до 1870г., когда король Сардинии при поддержке боевых отрядов Гарибальди сделал Рим столицей Италии. Папа обиделся и долго не покидал дворец святого Петра. Договориться с властями удалось лишь в 1929г. Бенито Муссолини считал религию опиумом для народа, но понимал, что итальянцы очень набожны. Он согласился на подписание Латеранских соглашений, которые создали в центре столицы фашистской Италии государство Ватикан (названо по Ватиканскому холму). Муссолини давно расстреляли, а Ватикан существует и по сей день.

Но верх могущества власти Папства – Средневековье. Урбан II благословил Крестовые походы. Павел IV заставил евреев носить нарукавные повязки, а при Клименте VIII казнили Джордано Бруно. Короли не могли жениться или развестись без благословения Папы, Рим благословлял набожных католиков на кровопролитные воины в землях неверных, а инквизиция именем Христа и по велению Святого престола сжигала на кострах сотни недовольных, обвиняемых в колдовстве или неверии в Бога. Не обходилось и без злоупотреблений. Например, по легенде Климент VII в 30-е гг. XVI века запретил жителям Римской области есть грибы, потому что боялся, что ему не достанется. Говорят, что умер он от отравления грибами.

Доходы церкви между тем росли как на дрожжах. Возникла оппозиция, недовольная папством. Начались религиозные войны, которые католики, по сути, проиграли. Влияние Рима начало снижаться.

Иоанн Павел II, который стал первым славянином на посту понтифика (до него католиками руководили итальянцы, французы, англичанин, испанец, португалец, голландец и даже представители Африки), извинялся за все злодеяния церкви. Но и его правление не обошлось без скандалов. Уже под конец понтификата Иоанна Павла II его окружение погрязло в педофильских скандалах.

Сейчас Ватикан пытается увеличить паству (а следовательно и свои доходы) за счет африканцев и южноамериканцев. Отсюда и избрание 267-м понтификом Франциска из Буэнос-Айреса. Былое влияние в Европе проиграно протестантам, православным, мусульманам и атеистам.


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