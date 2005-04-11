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Ю. Тимошенко посетит Москву 15-16 апреля
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Ю. Тимошенко посетит Москву 15-16 апреля
Политика, 11 апр 2005, 19:18
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Ю. Тимошенко посетит Москву 15-16 апреля
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит Россию с официальным визитом 15-16 апреля. Ранее сообщалось, что визит должен был состояться 16-18 апреля.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит Россию с официальным визитом 15-16 апреля. Ранее сообщалось, что визит должен был состояться 16-18 апреля.

Как заявила журналистам в Киеве сама Юлия Тимошенко, результатом ее визита в Россию станет налаживание равноправных партнерских отношений с Россией. "Я убеждена в том, что результатом этого визита будет налаживание нормального сотрудничества на равных партнерских условиях", - заявила Ю. Тимошенко.

По ее словам, "никакой сдачи национальных интересов не произойдет. Все необходимые формы сотрудничества будут начаты для новых отношений Украины и России". Кроме того, глава украинского правительства пообещала в ходе визита в Москву дать "все разъяснения" по позиции Украины относительно Единого экономического пространства (ЕЭГ) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

По мнению заместитель директора Экспертного института ТРСПП Михаила Малютина, предстоящие переговоры интересны тем, что они покажут, с одной стороны, насколько готовы принять новую реальность и работать с новыми украинскими лидерами российские руководители, и с другой, насколько готов работать с Украиной российский бизнес. Во время визита пройдет организованный РСПП Российско-Украинский Экономический Форум. Если от политиков скорее можно ждать осторожности и желания сказать поменьше, чтобы чего-нибудь ненароком не пообещать, то вот бизнесмены могут и рискнуть.

По словам М.Малютина, "и в Украине, и в России есть партия мира и сотрудничества и партия войны и конфронтации. Неудивительно, что большая часть экономических агентов принадлежит к первому лагерю. 20 миллиардов долларов прибыли за прошлый год в этом году легко можно увеличить в полтора раза, и ограничителя нет. Есть все возможности вот такие разговоры перенести в реальную жизнь. В России немного пострадает пищевая, кондитерская промышленность, но если газопровод на Китай и Дальний Восток все же станут строить нам никаких труб хватать не будет, ни немецких, ни украинских. А "партия войны", это политики и технологи, которые, как всякие битые генералы, хотят "перевоевать" прошедшую войну".

М. Малютин также считает, что судя по тому, что Тимошенко все же решилась на поездку в Москву и подготовилась к ней, она, всего вероятнее, ключевая фигура партии мира. Отчасти это вынужденно, т.к. революция унесла из бюджета 4 млрд долл. На Украине нет алмазов и нефти, и для нее это деньги. Россия как власть – при профиците с сотней миллиардов долларов, и бизнес с десятками миллиардов – это единственная сила в мире, которая может решить эти украинские проблемы, но не на уровне подаяния, а на уровне конкретных договоренностей, считает М. Малютин.

Эксперт считает, что скоро – момент истины и если ни о чем значимом договориться не удастся, конфронтационный сценарий развернется очень быстро. А конфронтационный сценарий не сулит Украине ничего хорошего в самые ближайшие месяцы. Реально помочь решить экономические проблемы Украины может только Россия. Причем решиться принять эту помощь Украине будет нужно именно в середине апреля.

Теги: Киев , Тимошенко , Украина , официальный визит
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