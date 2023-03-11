Guardian узнала об обращении Лондона к спонсорам ОИ для недопуска России

Guardian: Лондон обратился к спонсорам Игр с просьбой повлиять на МОК для недопуска России

Британия обратилась к крупнейшим спонсорам Олимпиады, чтобы те оказали давление на МОК в вопросе допуска России к Играм. Комитет пока сохраняет санкции против российских спортсменов, но допускает участие в ОИ враждующих стран

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Великобритания направила письмо в адрес крупнейших спонсоров Олимпийских игр, чтобы они повлияли на Международный олимпийский комитет в вопросе недопуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в Париже в будущем году, пишет The Guardian.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы полны решимости, что нельзя позволить режимам в России и Белоруссии использовать спорт в своих пропагандистских целях», — говорится в письме, которое министр культуры, СМИ и сорта Люси Фрейзер направила компаниям Coca Cola, Intel, Samsung и Visa, а также другим.

В нем говорится, что Лондон будет не согласен с тем, чтобы спортсмены из двух стран присутствовали на Играх до тех пор, пока не станет ясно, насколько можно считать «рабочей» модель участия россиян и белорусов под нейтральным флагом.

В начале февраля МОК сообщил, что не исключает участия российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом в некоторых международных соревнованиях этим летом. В организации подчеркнули, что о допуске атлетов с паспортами России и Белоруссии до участия в Олимпиаде-2024 говорить «преждевременно».

Несмотря на это, некоторые страны мира стали выступать с заявлениями против участия россиян и белорусов в будущих Играх. В этом числе была и Британия.

МОК в годовщину начала спецоперации на Украине напомнил, что на протяжении истории спортсмены из враждующих государств могли мирно соревноваться на Олимпиадах. В организации отметили, что это могло бы послужить «первым шагом к достижению мира».



Киев выступил резко против этого. В украинском национальном комитете обещали направить в МОК обращение с требованием сохранить в силе отстранение россиян и белорусов от международных турниров.

Российский министр спорта Олег Матыцин заявил, что в данной ситуации страны пытаются взять в заложники спортивные организации, выставляя им политические условия.