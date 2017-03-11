Эрдоган назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов и фашистами»

Реджеп Эрдоган обрушился с критикой на власти Нидерландов, назвав их «наследниками нацистов и фашистами». Заявление последовало после отказа пустить в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу

Реджеп Эрдоган (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал власти Нидерландов за решение не пустить в страну самолет главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, назвав их «наследниками нацистов и фашистами», сообщает Reuters.

Чавушоглу должен был в субботу отправиться в Роттердам, где собирался выступить на митинге перед турецкоязычными жителями в преддверии референдума, на котором будет решаться вопрос о расширении полномочий президента страны Реджепа Эрдогана. Однако мэрия города отказала в проведении митинга, вслед за этим последовал отзыв разрешения на посадку в стране самолету Чавушоглу.

В заявлении мэра Роттердама говорилось, что митинг отменен по соображениям безопасности, отмечает Би-би-си.

«Запрещайте нашему министру иностранных дел летать сколько вам угодно, но теперь давайте посмотрим, как ваши самолеты будут приземляться в Турции», — сказал Эрдоган на митинге в Стамбуле.

Утром в субботу турецкий министр пригрозил Нидерландам санкциями​, если власти этой страны откажут ему во въезде. В последовавшем после этого заявлении премьер-министра Нидерландов Марка Рютте говорилось, что «угроза применения санкций со стороны Турции сделала невозможным поиск разумного решения». Именно эти угрозы, как отмечалось в заявлении Рютте, стали причиной запрета на посадку самолета Чавушоглу, сообщает Би-би-си.

Ранее проведение подобных митингов с участием официальных лиц Турции в своих странах запретили власти Австрии, Германии и Швейцарии.