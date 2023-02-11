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Умер последний коммунистический глава правительства ГДР Ханс Модров

Последний возглавлявший правительство ГДР коммунист Ханс Модров умер в возрасте 95 лет
Политик возглавлял Совет министров ГДР в 1989–1990 годах на протяжении 150 дней. Он был последним представителем коммунистов на этом посту. Модров вел переговоры с ФРГ перед объединением Германии, к которому относился критически
Ханс Модров
Ханс Модров (Фото: Mathias Marx / imago-images.de / Global Look Press)

Бывший председатель Совета министров Германской Демократической Республики (ГДР) и последний представитель Коммунистической партии на этом посту Ханс Модров умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила в Twitter Левая партия бундестага.

Левая партия была образована в 2007 году в результате слияния нескольких партий. Одна из них была образована в результате объединения левых партий, в том числе Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). Эту партию в годы правления ГДР возглавлял Модров.

Политик умер в ночь на 11 февраля, причину смерти в партии не назвали.

Модров возглавлял правительство ГДР с ноября 1989 года по апрель 1990-го, передает RND. Он занимал пост около 150 дней.

После падения Берлинской стены в 1989 году Модров вел переговоры с правительством ФРГ о дальнейшем сближении. В марте 1990 года в ГДР состоялись первые свободные выборы в Народную палату (парламент) республики, по результатам которых партия Модрова потеряла власть. Спустя месяц политик ушел с поста председателя Совета министров. Его сменил Лотар де Мезьер. Он был представителем «Христианско-демократического союза» и первым главой правительства — некоммунистом. Де Мезьер был последним главой правительства независимой ГДР — в дальнейшем произошло объединение Германии.

Модров, еще находясь у власти, предлагал обеспечить военный нейтралитет объединенной Германии и критически воспринимал новообразованное государство. Он полагал, что объединение произошло слишком быстро и в одностороннем порядке, а интересы ГДР при этом не учитывались. Политик также высказывал мнение, что после объединения с ФРГ республику называли «неправовым государством».

После ухода с поста председателя Совета министров ГДР и объединения Германии Модров заседал в бундестаге (1990–1994 годы) в качестве депутата ПДС (Партии демократического социализма), которая образовалась в результате слияния СЕПГ и других партий. С 1999 по 2004 год он представлял ПДС в Европарламенте. Впоследствии, передает Tagesschau, он продолжал консультировать Левую партию до самой старости.

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