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Умер экс-глава МИДа и лидер турецкой оппозиции Дениз Байкал

Экс-глава МИДа и лидер турецкой оппозиции Дениз Байкал умер на 85-м году жизни
Дениз Байкал в разные годы занимал должности министра финансов, министра энергетики и природных ресурсов, а также министра иностранных дел в Турции от партии НРП, которая сейчас в оппозиции. Политик умер на 85-м году жизни
Дениз Байкал
Дениз Байкал (Фото: Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Турецкий оппозиционный политик Дениз Байкал умер в субботу на 85-м году жизни, сообщил в Twitter лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.

«С грустью узнал о кончине депутата от Антальи, лидера нашей партии, любившего Турцию и НРП Дениза Байкала. Он оставил нам в наследство историю своей жизни», — написал он.

Как указывает NTV, у политика долгое время наблюдался тромб в мозгу, в 2017 году он пробыл в реанимации 51 день. Дочь политика Аслы Байкал уточнила телеканалу, что ее отец умер во сне в своем доме в Анкаре.

Республиканская народная партия — старейшая политическая партия Турецкой Республики, занимает левоцентристские и кемалистские позиции. В настоящее время находится в оппозиции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Рейжепа Тайипа Эрдогана.

Дениз Байкал родился в Анталье в 1938 году. Окончил юридический факультет университета Анкары, защитил кандидатскую диссертацию на факультете политических наук. После в течение двух лет обучался в Колумбийском и Берклийском университетах в США. По возвращении в Турцию получил степень доктора философии в университете Анкары. Преподавал там же до 1973 года.

В 1973 году Байкал был избран членом Великого национального собрания от НРП. В 1974 году занимал должность министра финансов, 1978–1979 годах — министра энергетики и природных ресурсов. После государственного переворота 1980 года был арестован, однако вскоре реабилитирован. В 1992 году избран председателем НРП и занимал эту должность до 2010 года. С 1995 по 1996 год Байкал занимал пост заместителя премьер-министра и министра иностранных дел в коалиционном правительстве DYP-CHP, созданном до всеобщих выборов в Турции в 1995 году. С 2015 года занимал должность заместителя спикера нацсобрания Турции, являлся старейшим депутатом в турецком парламенте.

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