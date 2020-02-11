Филиппины расторгли с США договор о статусе вооруженных сил

Соглашение было подписано в 1998 году, оно регулировало правила пребывания американских военнослужащих на территории Филиппин. Дутерте решил расторгнуть договор после того, как Вашингтон аннулировал визу филиппинского политика

Сальвадор Панело (Фото: salvador.panelo / Facebook)

Филиппины уведомили США о прекращении действия двустороннего соглашения, которое регламентировало временное пребывание американских военнослужащих в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Филиппин Сальвадор Панело, передает издание Rappler.

По словам Панело, уведомление подписал министр иностранных дел Теодоро Локсин-младший, в тот же день документ направили в посольство США. «Как сказал президент [Родриго Дутерте], нам пора полагаться на собственные силы», — заявил пресс-секретарь.

По словам Панело, Дутерте хочет, чтобы отношения с другими государствами строились «на основе равенства и справедливости». «Соглашение не должно быть односторонним», — цитирует его Manila Bulletin. Соглашение о статусе вооруженных сил перестанет действовать через 180 дней после того, как Вашингтон получит уведомление о расторжении, добавил он.

Договор был подписан в 1998 году, он предоставлял легальный статус американским военнослужащим, которые присутствовали на территории страны для проведения учений и оказания гуманитарной помощи. В частности, он определял юрисдикцию, под которой осуществлялось преследование военнослужащих, совершивших какое-либо преступление. Власти США, согласно соглашению, сохраняли юрисдикцию над своими военнослужащими на территории Филиппин, а те, соответственно, были неподсудны местным властям в ряде случаев. Из-за этого соглашение регулярно критиковалось внутри Филиппин. Так, в 2005 году США отказывались выдать местным властям четырех морских пехотинцев, обвиняемых в изнасиловании. Во время следствия они содержались в американском посольстве. В итоге трое из них были оправданы.

The Guardian отмечает, что между Вашингтоном и Манилой продолжают действовать договоры о взаимной военной помощи и расширенном оборонном сотрудничестве.