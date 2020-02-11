Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
Оператор «Северного потока-2» опроверг новый план достройки газопровода Бизнес, 14:16 Старший внук Елизаветы II объявил о разводе Общество, 14:12 Когда промоактивность на дне: как ретейлерам не зависеть от скидок Pro, 14:02 Онлайн-магазины и облачные услуги стали главной мишенью киберпреступников Технологии и медиа, 13:59 Филиппины расторгли с США договор о статусе вооруженных сил Политика, 13:54 Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей Бизнес, 13:53 Власти предложили выплатить компаниям ₽1,6 млрд за отмену полетов в Китай Бизнес, 13:46 В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Идлибе Политика, 13:40 Сделка сорвалась. Как привлечь к ответственности партнера по переговорам Pro, 13:37 Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом Кокорина перезагрузить карьеру Спорт, 13:30 Генконсул назвал размер компенсаций семьям погибших в Таиланде детей Общество, 13:25 В «Локомотиве» назвали бредом слухи об уходе главного тренера Спорт, 13:17 Кремль ответил на предложение увеличить президентскую квоту в Совфеде Политика, 13:16 Рабочая группа предложит дать президенту право назначать больше сенаторов Политика, 13:13
Политика ,  
0 

Филиппины расторгли с США договор о статусе вооруженных сил

Соглашение было подписано в 1998 году, оно регулировало правила пребывания американских военнослужащих на территории Филиппин. Дутерте решил расторгнуть договор после того, как Вашингтон аннулировал визу филиппинского политика
Сальвадор Панело (Фото: salvador.panelo / Facebook)

Филиппины уведомили США о прекращении действия двустороннего соглашения, которое регламентировало временное пребывание американских военнослужащих в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Филиппин Сальвадор Панело, передает издание Rappler.

По словам Панело, уведомление подписал министр иностранных дел Теодоро Локсин-младший, в тот же день документ направили в посольство США. «Как сказал президент [Родриго Дутерте], нам пора полагаться на собственные силы», — заявил пресс-секретарь.

По словам Панело, Дутерте хочет, чтобы отношения с другими государствами строились «на основе равенства и справедливости». «Соглашение не должно быть односторонним», — цитирует его Manila Bulletin. Соглашение о статусе вооруженных сил перестанет действовать через 180 дней после того, как Вашингтон получит уведомление о расторжении, добавил он.

Договор был подписан в 1998 году, он предоставлял легальный статус американским военнослужащим, которые присутствовали на территории страны для проведения учений и оказания гуманитарной помощи. В частности, он определял юрисдикцию, под которой осуществлялось преследование военнослужащих, совершивших какое-либо преступление. Власти США, согласно соглашению, сохраняли юрисдикцию над своими военнослужащими на территории Филиппин, а те, соответственно, были неподсудны местным властям в ряде случаев. Из-за этого соглашение регулярно критиковалось внутри Филиппин. Так, в 2005 году США отказывались выдать местным властям четырех морских пехотинцев, обвиняемых в изнасиловании. Во время следствия они содержались в американском посольстве. В итоге трое из них были оправданы.

The Guardian отмечает, что между Вашингтоном и Манилой продолжают действовать договоры о взаимной военной помощи и расширенном оборонном сотрудничестве.

Как отмечает Rappler, Дутерте решил отменить договор после того, как США аннулировали визу филиппинского сенатора Рональда де ла Росы. В Вашингтоне считают, что политик причастен к преследованию оппозиционного политика Лейлы де Лимы, одного из основных критиков Дутерте.

Из-за отказа в визе президент Филиппин отклонил предложение американского лидера Дональда Трампа посетить саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в марте и запретил посещать Соединенные Штаты членам кабмина.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Филиппины, Родриго Дутерте, США
Материалы по теме
Трамп впервые встретился с президентом Филиппин Дутерте
Политика
Дутерте извинился перед Обамой за оскорбление двухлетней давности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter