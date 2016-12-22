ЦРУ опровергло информацию о «надувшем» разведку на $100 тыс. россиянине

История о россиянине, обманом выманившем у спецслужб США $100 тыс., является вымышленной, заявила представитель ЦРУ Николь де Хэй. Ранее о провале АНБ написала со ссылкой на источники The New York Times

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Центральное разведывательное управление не производило выплат «русскому информатору» за непроверенную информацию, заявила «РИА Новости» представитель ведомства Николь де Хэй. По ее словам, жертвами обмана стали журналисты Мэтью Розенберг и Джеймс Райзен, которые​ опубликовали «вымышленную историю» об удачливом русском вымогателе.

«Люди, которых надули в действительности, — это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг. Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили $100 тыс.​, является абсолютной неправдой», — заявила де Хэй.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось что Агентство национальной безопасности США (АНБ) в течение нескольких месяцев вело переговоры с россиянином, который обещал передать АНБ украденное кибероружие, а также компромат на президента США Дональда Трампа. В итоге россиянин получил $100 тыс. и так и не передал АНБ нужные данные.

В то же время на официальном сайте ЦРУ на момент подготовки этого материала никакого опровержения этих сведений опубликовано не было.

В материале NYT говорилось, что россиянин получил деньги наличными в одном из отелей в Берлине. Ожидалось, что это будет первая выплата, всего ему обещали $1 млн, уточнила газета. Кража секретных программных кодов, использовавшихся для взломов, была «опустошительной» для АНБ, агентство старалось вернуть потерянное, отмечало издание, разведчики надеялись выкупить их обратно.

Однако никаких кодов разведчики не получили, вместо этого им предложили материалы о Трампе, включая банковские данные и электронную переписку, которые сотрудники АНБ сочли непроверенными.



Из-за опасения, что они могут участвовать в «российской операции по внесению разлада в американское правительство», сотрудники спецслужб отказались от продолжения операции. Они также опасались реакции в Вашингтоне, если бы стало известно, что они пытались купить подобную информацию о президенте, подвела итоги NYT.