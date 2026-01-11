Политика,
0
Минобороны сообщило о взятии Белогорья в Запорожской области
Российские подразделения заняли населенный пункт Белогорье в Запорожской области.
Небольшое село находится на северном берегу реки Конка примерно в 16 километрах к востоку от города Орехов.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков