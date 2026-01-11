 Перейти к основному контенту
0

Минобороны сообщило о взятии Белогорья в Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские подразделения заняли населенный пункт Белогорье в Запорожской области.

Небольшое село находится на северном берегу реки Конка примерно в 16 километрах к востоку от города Орехов.

Материал дополняется

