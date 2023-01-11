Шведская разведка увидела риск шпионажа России при помощи диаспоры

Служба внутренней безопасности Швеции считает, что необходимо усилить бдительность для в противостояния шпионажу в сферах телекоммуникации, электроснабжения и транспортировке «критических материалов»

Российская военная операция на Украине «коренным образом» изменила в худшую сторону ситуацию с безопасностью в Европе, в том числе Швеции, сообщает на своем сайте Служба государственной безопасности (SAPO) страны.

Глава ведомства Шарлотта фон Эссен заявила, что Москва «представляет серьезную угрозу» Швеции, а действия российских властей непредсказуемы. Она перечислила три сектора, где необходимо быть особенно бдительными «для противодействия шпионажу и диверсиям»: энергоснабжение, телекоммуникации и транспортировка критически важных материалов. По утверждению главы SAPO, «с российской стороны есть заинтересованность» в препятствии работы в этих сферах. «Это секторы, где нападения на Швецию могут нанести ущерб и остальной Европе», — указала она.

Фон Эссен считает, что Россия при проведении операций будет все больше использовать «неофициальные платформы, такие как российская диаспора, институты и компании в Швеции», а также кибератаки. Кроме того, заявила глава SAPO, Россия может привлечь «воинствующих экстремистов» для дестабилизации ситуации в стране.

Она не стала уточнять, фиксировало ли ведомство подобные действия с российской стороны после того, как Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, пишет AP. Президент России Владимир Путин ранее говорил что Москва не обеспокоена возможным присоединением этих стран к альянсу, но зеркально ответит на размещение там военной инфраструктуры блока.

В ноябре 2022 года в Швеции арестовали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Газета Aftonbladet писала, что это супруги-эмигранты из России, которые переехали в Швецию в конце 1990-х.По данным издания, пара занималась бизнесом по импорту-экспорту, в том числе электронных компонентов и промышленных технологий. Мужчину заподозрили в использовании компании в качестве базы для незаконной разведывательной деятельности.

