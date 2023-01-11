Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Байден заявил, что не знал содержания секретных документов в личном офисе Политика, 04:26
Эксперты назвали самые востребованные профессии года в США Технологии и медиа, 04:18
В дагестанском Хасавюрте произошел пожар на рынке Общество, 03:56
Шведская разведка увидела риск шпионажа России при помощи диаспоры Политика, 03:40
Посол допустил вручение Путину ордена Республики Сербской лично Додиком Политика, 03:35
Суд обратил в доход государства акции FESCO Бизнес, 02:58
Арестович рассказал о бегстве некоторых подразделений ВСУ под Соледаром Политика, 02:38
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
Кадыров сообщил, сколько чеченских бойцов приняли участие в спецоперации Политика, 02:11
Москалькова обсудила тему гумпомощи на встрече с украинским омбудсменом Политика, 02:11
Власти США проверят цены на Coca-cola и Pepsi на предмет сговора Бизнес, 02:00
Канада объявила о закупке у США системы ПВО NASAMS для Украины Политика, 01:55
Пентагон объявит тендер на ракеты, способные отбить «атаки России и КНР» Политика, 01:35
Умер последний король Греции Константин II Общество, 01:22
CNN показал очереди в крематории в Китае на фоне вспышки COVID Общество, 01:00
Политика ,  
0 

Шведская разведка увидела риск шпионажа России при помощи диаспоры

Спецслужбы Швеции предупредили о риске шпионажа со стороны России при помощи диаспоры
Служба внутренней безопасности Швеции считает, что необходимо усилить бдительность для в противостояния шпионажу в сферах телекоммуникации, электроснабжения и транспортировке «критических материалов»

Российская военная операция на Украине «коренным образом» изменила в худшую сторону ситуацию с безопасностью в Европе, в том числе Швеции, сообщает на своем сайте Служба государственной безопасности (SAPO) страны.

Глава ведомства Шарлотта фон Эссен заявила, что Москва «представляет серьезную угрозу» Швеции, а действия российских властей непредсказуемы. Она перечислила три сектора, где необходимо быть особенно бдительными «для противодействия шпионажу и диверсиям»: энергоснабжение, телекоммуникации и транспортировка критически важных материалов. По утверждению главы SAPO, «с российской стороны есть заинтересованность» в препятствии работы в этих сферах. «Это секторы, где нападения на Швецию могут нанести ущерб и остальной Европе», — указала она.

Фон Эссен считает, что Россия при проведении операций будет все больше использовать «неофициальные платформы, такие как российская диаспора, институты и компании в Швеции», а также кибератаки. Кроме того, заявила глава SAPO, Россия может привлечь «воинствующих экстремистов» для дестабилизации ситуации в стране.

Она не стала уточнять, фиксировало ли ведомство подобные действия с российской стороны после того, как Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, пишет AP. Президент России Владимир Путин ранее говорил что Москва не обеспокоена возможным присоединением этих стран к альянсу, но зеркально ответит на размещение там военной инфраструктуры блока.

В ноябре 2022 года в Швеции арестовали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Газета Aftonbladet писала, что это супруги-эмигранты из России, которые переехали в Швецию в конце 1990-х.По данным издания, пара занималась бизнесом по импорту-экспорту, в том числе электронных компонентов и промышленных технологий. Мужчину заподозрили в использовании компании в качестве базы для незаконной разведывательной деятельности.
 

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швеция шпионаж диаспора
Материалы по теме
В Германии сотрудника разведки заподозрили в шпионаже для России
Политика
В Австрии гражданина Греции заподозрили в шпионаже в пользу России
Общество
В Швеции арестовали эмигрантов из России по подозрению в шпионаже
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter