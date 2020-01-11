Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Отец Шамсутдинова сообщил об издевательствах над сыном в местах без камер Общество, 11:43 Джокович не пустил сборную России по теннису в финал ATP Cup Спорт, 11:27 Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск Политика, 11:23 Лидеры фармрынка оценили последствия отмены ЕНВД и запуска маркировки Pro, 11:00 Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing Политика, 10:57 МЧС предупредило о гололеде и снеге в Москве Общество, 10:55 Российская теннисистка выиграла первый титул в карьере Спорт, 10:42 Глава «Украинских авиалиний» ответил на признание Ирана о крушении Boeing Общество, 10:42 Лучшие из лучших. Какие акции принесли в 2019 году максимальную прибыль Quote, 10:30 Синоптик сообщил о новых температурных рекордах в Москве Общество, 10:24 Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки Общество, 10:09 Роухани обратился к родственникам погибших в крушении украинского Boeing Общество, 10:05 Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing Политика, 09:49 Трамп заявил о необходимости наладить диалог с Россией Политика, 09:38
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 

Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing

Али Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности. По его словам, результаты расследования крушения будут опубликованы публично
Али Хаменеи (Фото: Sergey Guneev / Zuma / TASS)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном сбивании украинского авиалайнера под Тегераном. По его словам, вся информация должна быть обнародована после встречи высшего органа безопасности Ирана. Об этом сообщает Fars News. Он также поручил принять Хаменеи все необходимые меры после доказанной человеческой ошибки ПВО.   

Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, а также подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут обнародованы в открытом доступе.  

Иран признал вину в крушении украинского лайнера
Политика

Ранее в Иране признали, что военные «непреднамеренно» сбили лайнер «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение под Тегераном 8 января. В заявлении Генштаба ВС Ирана говорится, что Boeing 737 напоминал по форме и траектории движения «вражеский объект» и был сбит ПВО в момент, когда самолет повернул в сторону военного центра Корпуса стражей исламской революции. Незадолго до этого о наличии «массы доказательств» попадания в украинский пассажирский самолет иранской ракеты говорили премьер-министры Великобритании и Канады.

Президент Украины Владимир Зеленский также потребовал от властей Тегерана вернуть тела погибших украинцев, выплатить компенсации и привлечь к ответственности всех виновных в авиакатастрофе.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800, летевший из Тегерана в Киев, разбился рядом с аэропортом. 176 человек, среди которых девять членов экипажа, погибли. В Киеве изначально рассматривали среди причин крушения поражение ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Иран, Boeing, Али Хаменеи
Материалы по теме
Глава «Украинских авиалиний» ответил на признание Ирана о крушении Boeing
Общество
Роухани обратился к родственникам погибших в крушении украинского Boeing
Общество
Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter