WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев

Стороны обмениваются секретными посланиями через сотрудников посольства Швейцарии в Тегеране.

Фото: HASAN SARBAKHSHIAN / AP

США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников, их тональность была гораздо более взвешенной, чем публичные заявления политиков.

Указывается, что первое послание иранцы получили через несколько часов после убийства в международном аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани. В нем администрация Дональда Трампа настойчиво просила иранские власти отказаться от эскалации конфликта. В дальнейшем каналом связи в швейцарском посольстве пользовались и сами иранцы, разъясняя свою позицию Белому дому.

Один из иранских чиновников подтвердил WSJ наличие канала связи с США. «В пустыне даже капля воды очень важна», — заявил он.

Швейцарские дипломаты объяснили, что сообщения приходят в виде факсов на аппарат, доступ к которому в посольстве имеют всего несколько человек. В дальнейшем по дипломатическим каналам швейцарцы передают полученные послания заинтересованным сторонам.

Убийство генерала Сулеймани, который командовал элитным подразделением «Аль Кодс», было совершено по приказу президента США. Спустя несколько дней иранцы в качестве ответной меры обстреляли военную базу в Ираке, которую использовали американские военные.