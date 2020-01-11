США отказали Лондону в экстрадиции жены американского дипломата

В Вашингтоне заявили, что выдача женщины, подозреваемой в гибели британского подростка, создаст опасный прецедент

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В Государственном департаменте США заявили, что не пойдут навстречу Великобритании, потребовавшей экстрадиции Энн Саколас, жены работавшего в Лондоне американского дипломата. Последнюю подозревают в том, что по ее вине в результате ДТП погиб 19-летний Харри Данн, сообщает агентство Reuters.

Комментируя британский запрос, пресс-секретарь Госдепа заявила, что требования Лондона являются неприемлемыми. «В момент ДТП и на протяжении всего времени пребывания Саколас в Великобритании у не было дипломатический иммунитет. Попытка силой вернуть супругу бывшего дипломата создаст чрезвычайно опасный прецедент», - заявила она.

Как указывает Reuters, инцидент с участием Саколас произошел в районе военно-воздушной базы в центральной Англии, которую используют американские военные. Свидетели утверждают, что жена дипломата ехала по встречной полосе и в результате сбила скутер, за рулем которого находился Данн. Вскоре после аварии она покинула Великобританию, а ее адвокат заявил, что женщина не вернется в Соединенное королевство, чтобы не попасть под суд.

С просьбой добиться выдачи Саколас к президенту Дональду Трампу обращался и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава США в ответ предложил родителям Данна лично поговорить с женой дипломата в Вашингтоне, однако сама Саколас от встречи отказалась.

Издание The Sun ранее утверждало, что супруг женщины Джонатан Саколас в действительности работал на Агентство национальной безопасности США, а дипломатическую должность в посольстве в Великобритании использовал как прикрытие для разведывательной деятельности.