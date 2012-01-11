Хиллари Клинтон пообещала бороться за свободу Юлии Тимошенко

Глава Госдепа США Хиллари Клинтон в своем письме к экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко пообещала ей поддержку Вашингтона. Об этом сообщает сайт партии "Батькивщина".

Х.Клинтон заявила, что США будут настаивать на легитимном судопроизводстве, а также на освобождении Ю.Тимошенко и других экс-чиновников.

Госсекретарь особо отметила, что "США разочарованы тем, что Апелляционный суд Киева подтвердил обвинительный приговор" в отношении экс-премьера, не рассмотрев вопросы относительно выборочного преследования и осуществления правосудия, которые затрагивались во время судебного процесса.

"Наша обеспокоенность усилилась из-за внезапного решения перевести Вас в тюремное учреждение, отдаленное от Киева. Особенно учитывая сообщение о состоянии Вашего здоровья", - говорится в письме Х.Клинтон.

Она заверила, что США и дальше будут "поддерживать стремление народа Украины превратить свое государство в процветающую европейскую демократию". "Кроме того, будьте уверены в нашем расположении к проведению свободных выборов при участии всех легитимных политических кандидатов и партий Украины. Это еще один критически важный шаг к европейской интеграции и дело, которое Ваша страна успешно проводила в прошлом. Надеюсь, что так будет и во время парламентских выборов в октябре", - говорится в письме.

Напомним, 11 октября 2011г. Печерский районный суд Киева приговорил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы с запретом занимать определенные государственные должности в течение еще трех лет за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в январе 2009г. Также суд обязал Ю.Тимошенко выплатить НАК "Нефтегаз Украины" около 200 млн долл. 30 декабря 2011г. Ю.Тимошенко была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую исправительную колонию в Харькове.