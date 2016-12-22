Революционная тройка: чего ждать от новых властей Армении

В Национальное собрание Армении не прошли доминировавшие 20 лет партии, все места достались блоку Никола Пашиняна и его соратникам по апрельской революции. Изменения курса во внешней политике страны эксперты не ожидают

Никол Пашинян​ (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Парламент без старых партий​

По итогам воскресных досрочных выборов в парламент Армении прошли три политические силы. Блок «Мой шаг», возглавляемый и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, получил 70,44% голосов. Второе место — у партии бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» — 8,27% голосов, третье место с 6,37% заняла партия «Светлая Армения» под руководством Эдмона Марукяна, бывшего соратника Пашиняна.

Согласно законодательству Армении в парламенте страны не может быть менее трех партий или блоков, а оппозиция должна быть представлена не менее чем 33% мест. Из-за этого общая численность Национального собрания может быть увеличена с нынешних 105 кресел.

Впервые с 1995 года в парламент не прошли представители Республиканской партии Армении (РПА), которая с 1999 года неизменно формировала самую многочисленную фракцию. По итогам последних очередных выборов 2017 года партия получила 50 мест в парламенте и в коалиции с националистической партией «Дашнакцутюн» сформировала правительство. Однако ее лидер Серж Саргсян в мае был вынужден подать в отставку с поста премьера после инициированных Пашиняном протестов. Партия рассчитывала пройти в парламент, о чем РБК говорил первый номер ее избирательного списка Виген Саргсян. О том, что за третье место развернется борьба между РПА и «Светлой Арменией», говорили и опрошенные РБК эксперты. Однако в итоге РПА набрала 4,7% голосов, что не позволило ей рассчитывать на депутатские мандаты: проходной барьер для партий установлен на уровне 5% голосов, для блоков — 7%.

Еще одной из «старых» партий, впервые с 1999 года не прошедших в парламент, стала «Дашнакцутюн», которая набрала 3,89% голосов.

Явка составила 48,67% (1,262 млн человек), год назад — 60,8% голосов. На выборах в свободных, демократических странах высокой явки обычно не бывает, еще одна причина такого результата — расхождение между официальным подсчетом избирателей и фактически присутствующими в стране гражданами, объяснил и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян (цитата по panorama.am).

В этот раз не применялся административный ресурс, объяснил в разговоре с РБК невысокую явку армянский политолог Джонни Меликян. По его мнению, в мае, когда в стране шли массовые митинги, мобилизация людей была высокая, а накануне парламентских выборов было понятно, что блок Пашиняна одержит победу, что могло сказаться на решении людей не идти голосовать.

Какой курс выберут новые власти

После того как Армения стала парламентской республикой, премьер-министра выдвигает фракция или коалиция, получившая большинство. Пашинян в понедельник уже назвал приоритеты своей будущей работы. Его правительство продолжит борьбу с коррупцией, пообещал он, отметив, что она «невозможна без расследований в отношении высших чиновников». После того как Пашинян занял премьерский пост летом этого года, в Армении началось расследование деятельности ближайшего окружения Сержа Саргсяна, также получило новый импульс расследование по «делу 1 марта», обвиняемыми по которому проходят экс-президент Роберт Кочарян и бывший заместитель министра обороны республики Юрий Хачатуров.

Армен Саркисян (Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС)

В ходе предвыборной кампании Пашинян также обещал повысить жизненный уровень населения, расследовать злоупотребления монополий, повысить инвестиционную привлекательность страны, а также сократить число министерств. Во внешней политике Пашинян в понедельник подтвердил незыблемость ранее заявленного курса на сотрудничество с Россией (цитата по «РИА Новости»): «У нас есть отношения с НАТО, они связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово, в Афганистане, и мы продолжим это сотрудничество. Но мы не стремимся в НАТО. Мы являемся членами ОДКБ». В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Союзником Пашиняна по курсу на дальнейшую евразийскую интеграцию в парламенте будет «Процветающая Армения». Партия сформировалась в 2004 году, на выборах 2012 года получила второе место, на выборах 2017 года также сформировала вторую по численности фракцию «Царукян» (31 депутат, в нее вошли представители «Процветающей Армении» и беспартийные). Во время протестов Царукян поддержал Пашиняна. В ходе предвыборной кампании партия позиционировала себя как сторонник борьбы с коррупцией и повышения ответственности крупного бизнеса. Партия считает необходимым ввести прогрессивное налогообложение. Во внешней политике, как говорится в программе партии, необходимо «поддерживать тесные связи с европейскими соседями Армении, уважая национальный суверенитет государств и улучшая торговые отношения». В ноябре Царукян побывал в Москве, в Госдуме его приняли председатель палаты Вячеслав Володин и глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. На встрече в Москве Царукян говорил о готовности «работать и работать, чтобы наши народы общались, знакомились, дружили».

«Светлая Армения» выступает за необходимость развивать приоритетные отношения с Европейским союзом. «Членство Республики Армения в Евразийском экономическом союзе не вытекает наилучшим образом из ее интересов. <...> Республика должна продолжать строить страну в европейской модели, углубляя экономические и политические отношения с Европейским союзом, с перспективой полноправного членства», — говорится в ее программе. Ее лидер Марукян объявил, что в парламенте партия будет оппозиционной.

Правящий блок Пашиняна продолжит основную линию на углубление интеграции на евразийском пространстве, развитие отношений с Россией на основе равенства, но продолжится и планомерное исполнение соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве с ЕС, которое было подписано в 2017 году, уверен политолог Меликян.

После получения большинства у Пашиняна теперь все рычаги власти — ранее его блок получил большинство в парламенте столицы и ​пост мэра Еревана, отметил в разговоре с РБК председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. На российском направлении изменений после выборов Калашников не ожидает. «Я пока верю в искренность его намерений», — резюмировал депутат.