ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,43 65,74 EUR Нал. 76,83 74,97 USD Бирж. 66,40 -0,47 EUR Бирж. 75,74 -0,36 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3677,00 +171,00 IMOEX 2431,29 +0,79% RTSI 1157,94 +2,10% Brent 63,23 +6,25% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
Блок Пашиняна упрочил лидерство на выборах после подсчета 50% голосов
Лента новостей
Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Борисполь» 03:36, Общество СБУ запретила Донецкому митрополиту проехать через линию разграничения​ 02:47, Общество Блок Пашиняна упрочил лидерство на выборах после подсчета 50% голосов 02:01, Политика В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона 01:52, Общество «Ривер Плейт» победил «Боку» в мадридском финале Кубка Либертадорес 01:27, Спорт Музыканта группы Animal ДжаZ задержали в Пулково за контрабанду наличных 00:46, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 00:16, РБК, Jardin и Greenfield PwC спрогнозировала рост себестоимости строительства из-за эскроу-счетов 00:01, Бизнес Сервисам AliPay и WeChat запретят переводить деньги россиян 00:00, Финансы «ИрАэро» оценила долг за перевозку клиентов «Жемчужной реки» в $2,3 млн 09 дек, 23:46, Общество Сирийские ПВО атаковали цели в районе аэропорта Дамаска 09 дек, 23:26, Политика Киев отказал во въезде 900 россиянам после введения военного положения 09 дек, 23:13, Общество Первые данные ЦИК Армении показали лидерство блока Пашиняна на выборах 09 дек, 22:35, Политика Эр-Рияд отказался выдать Турции своих поданных в рамках «дела Хашкаджи» 09 дек, 22:33, Политика Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России 09 дек, 22:09, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 09 дек, 21:33, РБК и ГТЛК Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов» 09 дек, 21:24, Политика Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику 09 дек, 21:22, Политика «Зенит» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России по футболу 09 дек, 21:07, Спорт Украинец попытался провезти в Россию 1 млн руб. в обуви 09 дек, 20:54, Общество Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 09 дек, 20:15, РБК и Экспострой на Нахимовском Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой 09 дек, 20:12, Общество МВД назвало законным присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» 09 дек, 19:55, Политика Топ-менеджеры Жуковского вошли в число создателей новой авиакомпании 09 дек, 19:47, Бизнес Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 09 дек, 19:36, РБК и Thomson Reuters Рейс «ИрАэро» прибыл из Китая в Челябинск 09 дек, 19:03, Общество Пекин потребовал от США аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei 09 дек, 19:02, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Рубин». Онлайн 09 дек, 19:00, Спорт
Блок Пашиняна упрочил лидерство на выборах после подсчета 50% голосов
Политика, 02:01
0
Блок Пашиняна упрочил лидерство на выборах после подсчета 50% голосов
Блок Николы Пашиняна после подсчета голосов избирателей с 50% участков упрочил лидерство на парламентских выборах в Армении. За нее проголосовали более 70% принявших участие в голосовании
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

ЦИК Армении опубликовал данные подсчета голосов с 1064 избирательных участков, что составляет чуть больше 50% голосов избирателей. В соответствии с ними первое место занимает блок «Мой шаг», поддерживающий исполняющего обязанности премьер-министра Пашиняна. За него проголосовали более 70%.

На втором месте идет партия «Процветающая Армения», за которую проголосовали 8,3% избирателей. На третьем – «Просвещенная Армения» с 6,45%. Все остальные партии и блоки, в том числе «Дашнакцутюн» и Республиканская партия не преодолевают 5% барьер.

Всего ЦИК Армении предстоит посчитать данные с 2010 избирательных участков.

Выборы в парламент Армении проводятся после того, как в ноябре президент страны Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания республики. Сделано это было в связи с отставкой Пашиняна, который решил попытаться усилить свое влияние в законодательном органе страны.

Победу блока «Мой шаг» перед выборами прогнозировал опрос Gallup International Association. Социологи предположили, что сторонники Пашиняна получат около 69% голосов, а всего в парламенте окажутся две партии.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Армения , Никол Пашинян
Главное
Россия вышла на второе место в мире по производству оружия Бизнес
Материалы по теме
Первые данные ЦИК Армении показали лидерство блока Пашиняна на выборах Политика
Проверка Пашиняна: каким будет новый парламент Армении Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter