Блок Пашиняна упрочил лидерство на выборах после подсчета 50% голосов

Блок Николы Пашиняна после подсчета голосов избирателей с 50% участков упрочил лидерство на парламентских выборах в Армении. За нее проголосовали более 70% принявших участие в голосовании

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

ЦИК Армении опубликовал данные подсчета голосов с 1064 избирательных участков, что составляет чуть больше 50% голосов избирателей. В соответствии с ними первое место занимает блок «Мой шаг», поддерживающий исполняющего обязанности премьер-министра Пашиняна. За него проголосовали более 70%.

На втором месте идет партия «Процветающая Армения», за которую проголосовали 8,3% избирателей. На третьем – «Просвещенная Армения» с 6,45%. Все остальные партии и блоки, в том числе «Дашнакцутюн» и Республиканская партия не преодолевают 5% барьер.

Всего ЦИК Армении предстоит посчитать данные с 2010 избирательных участков.

Выборы в парламент Армении проводятся после того, как в ноябре президент страны Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания республики. Сделано это было в связи с отставкой Пашиняна, который решил попытаться усилить свое влияние в законодательном органе страны.

Победу блока «Мой шаг» перед выборами прогнозировал опрос Gallup International Association. Социологи предположили, что сторонники Пашиняна получат около 69% голосов, а всего в парламенте окажутся две партии.