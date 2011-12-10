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Президент Южной Осетии Э.Кокойты согласился на отставку
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Президент Южной Осетии Э.Кокойты согласился на отставку
Политика, 10 дек 2011, 01:12
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Президент Южной Осетии Э.Кокойты согласился на отставку
В Цхинвале завершились переговоры между экс-кандидатом в президенты Южной Осетии Аллой Джиоевой и представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым. Итогом переговорив стал пакет соглашений, подписанных президентом республики Эдуардом Кокойты и Аллой Джиоевой.
Фото: AP

В соответствии с достигнутыми договоренностями, 10 декабря 2011г. президент уходит в отставку, а А.Джиоева уводит своих сторонников с центральной площади Цхинвала. Также она получает право участвовать в президентских выборах 25 марта 2012г.

До проведения повторных выборов временно исполняющим обязанности главы республики будет премьер-министр Вадим Бровцев.

Кроме того, соглашением предусмотрено, что сегодня, 10 декабря, на экстренном заседании будет рассмотрено прошение об отставке генерального прокурора Южной Осетии Таймураза Хугаева, его заместителя Эльдара Кокоева и председателя Верховного суда республики Ацамаза Биченова.

Одному из представителей оппозиции будет предоставлена должность вице-премьера в правительстве Южной Осетии. Кандидатура его будет согласована позже.

Гарантом выполнения данных соглашений выступает российская сторона в лице администрации президента РФ.

Напомним, ситуация в Южной Осетии обострилась, после того как Верховный суд республики признал второй тур президентских выборов недействительным. Согласно опубликованным данным Центральной избирательной комиссии, победу на выборах одерживала Алла Джиоева. Новые выборы назначены на 25 марта 2012г., при этом, согласно судебному решению, А.Джиоева не сможет принять в них участие.

А.Джиоева, не согласившись с решением Верховного суда, объявила себя президентом Южной Осетии, а ее сторонники начали акции протеста в центре Цхинвала, требуя признать победу своего кандидата. 3 декабря 2011г. сторонники А.Джиоевой озвучили свои основные требования: признание итогов президентских выборов, отставка действующего президента, генпрокурора и председателя Верховного суда и освобождение политзаключенных. Кроме того, сторонники А.Джиоевой назначили ее инаугурацию в качестве президента Южной Осетии на 10 декабря 2011г.

Теги: Южная Осетия , президент России , президент республики
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