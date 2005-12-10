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Конгресс США согласен с В.Путиным
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Конгресс США согласен с В.Путиным
Политика, 10 дек 2005, 12:12
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Конгресс США согласен с В.Путиным
Американский конгресс призвал российское правительство отозвать законопроект об общественных организациях, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Авторы резолюции - республиканец Генри Хайд и демократ Том Лантос. Соответствующая резолюция была внесена сегодня комитетом по международным делам палаты. Резолюция призывает правительство РФ или внести изменения в законопроект, или вовсе отозвать его.

Накануне с критикой законопроекта выступил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, иностранным общественным организациям не нужно проходить процедуру повторной регистрации, и законопроект необходимо доработать. Год назад В.Путин резко критиковал неправительственные организации, заявив, что они ведут политическую деятельность, которая финансируется из-за рубежа.

Ранее с требованием отозвать законопроект об общественных организациях к российским властям обратилась комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе, предупредив о негативных последствиях, которые может вызвать принятие поправок к закону.

Напомним, законопроект о некоммерческих организациях (НКО) был принят Госдумой в первом чтении 23 ноября с.г. Документ ужесточает порядок госрегистрации некоммерческих организаций, созданных в форме некоммерческого партнерства, учреждения, автономной некоммерческой организации, фонда, ассоциации, союза. При этом речь идет об организациях, учредителями которых не являются органы госвласти или органы местного самоуправления.

Согласно документу, решение о госрегистрации, реорганизации или ликвидации принимается территориальными органами федерального органа госрегистрации не позднее чем через месяц со дня подачи необходимых документов. Контроль за соответствием деятельности общественных организаций уставным целям осуществляется федеральным органом госрегистрации. Согласно законопроекту, надзор и контроль за выполнением общественными объединениями существующих норм и стандартов могут осуществляться экологическими, пожарными, эпидемиологическими и иными органами госнадзора и контроля.

В Госдуму поступило более 130 поправок ко второму чтению законопроекта. В связи с широким общественным резонансом, вызванным этим документом, а также по просьбе членов Общественной палаты рассмотрение документа во втором чтении было перенесено с 9 на 16 декабря.

Теги: Путин Владимир Владимирович , российское правительство
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