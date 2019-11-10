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Политика ,  
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СМИ узнали о желании главы Боливии покинуть страну после призыва армии
Военные потребовали от Эво Моралеса сдать президентский мандат. Сам глава государства может уехать в Аргентину
Фото: Juan Karita / AP

Экипаж самолета президента Боливии Эво Моралеса запросил разрешение на вход в воздушное пространство Аргентины, сообщает издание Pagina Siete. Одновременно местные военные потребовали от главы государства уйти в отставку.

О том, что в связи с политическим кризисом Моралес намерен покинуть страну и отправиться в Аргентину, также сообщило издание Clarin.

Также есть данные о том, что Моралес действительно покинул Ла-Пас, но улетел не за рубеж, а в город Чиморе.

Одновременно местные военные потребовали от главы государства уйти в отставку. Выступивший на пресс-конференции в столице страны Ла-Пасе командующий вооруженными силами Уильямс Калиман заявил, что Моралесу следует сдать президентский мандат ради будущего страны. Также военные призвали население страны к спокойствию.

Ранее военные заявили, что проведут операцию против вооруженных групп, причастных к нападению на двигавшуюся в страну колонну оппозиционеров.

Параллельно свои посты стали покидать люди из окружения Моралеса. Ушли в осттавку глава таможенной службы Марлен Ардайя, министр по делам планирования Мариана Прада, министр спорта Тито Монтаньо, а также губернатор провинции Кочабамба и генеральный консул Боливии в Вашингтоне.

Автор: Артем Филипенок
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