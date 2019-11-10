В Боливии начали военную операцию после слов президента о госперевороте

В Боливии начали военную операцию после слов президента о госперевороте

Политический кризис в стране начался после президентских выборов, на которых победу одержал Эво Моралес. Сам глава государства согласился на повторные выборы и отставку руководства ЦИК

Боливийская армия объявила о начале операции по «нейтрализации вооруженных групп, нарушающих действующее законодательство, сообщает агентство Reuters. Это произошло на фоне заявления президента страны Эво Моралеса о попытках государственного переворота и объявления повторных выборов главы государства.

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