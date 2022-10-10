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Удары по инфраструктуре в городах Украины. Карта

Утром 10 октября украинские власти сообщили о серии ракетных ударов и взрывов в городах. Повреждениям подверглись объекты инфраструктуры, нарушено электроснабжение. В каких местах сообщали о взрывах — в инфографике

По данным украинской госслужбы по ЧС, электроснабжение пропало в пяти областях: это Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. В других регионах оно нарушено частично. В Киеве временно приостанавливали работу метро.

Днем президент России Владимир Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению Минобороны и плану Генштаба. По его словам, в случае продолжения терактов на российской территории «ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз». Минобороны сообщило об ударах в понедельник, что их цель достигнута и все назначенные объекты поражены.

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего загорелись цистерны с топливом. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь, движение поездов и легковых автомобилей по мосту восстановили к вечеру того же дня. СК возбудил дело о теракте. Путин на совещании с главой ведомства Александром Бастрыкиным назвал исполнителями и заказчиками украинские спецслужбы.

Теги
взрывы Украина Военная операция на Украине Киев ракетные удары
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