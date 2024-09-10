Российские военные сообщили об ударах по военным аэродромам Украины

Другой целью стал цех производства беспилотников

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

За ночь российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Ей «нанесено поражение», сообщило Минобороны России.

Также был уничтожен цех производства украинских беспилотников. Минобороны не указало, где он был расположен.

Всего авиация нанесла удары в 134 районах, говорится в сводке.

Минобороны также сообщило, что силы ПВО за последние сутки сбили семь авиабомб Hammer, семь снарядов, выпущенных из HIMARS, и 175 беспилотников.

Ведомство отчиталось о переходе четырех населенных пунктов под контроль России. Это Красногоровка, Григоровка, Водяное и Галицыновка. Все они расположены в ДНР.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.