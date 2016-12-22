Спросивший Путина о планах на президентство работник ГАЗа стал депутатом

Работник ГАЗа Артем Баранов, который в декабре прошлого года попросил Владимира Путина объявить об участии в выборах, избран депутатом областной думы

Владимир Путин и ​Артем Баранов (справа) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Представитель профсоюзной организации ПАО «ГАЗ» Артем Баранов победил на довыборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области (избирательный округ № 6). Старший мастер участка завода Баранов в декабре прошлого года, когда Путин посетил ГАЗ, спросил у президента, пойдет ли он на новый срок, и пообещал поддержку работников автозавода.

Баранов набрал на выборах 56% голосов (16,5 тыс.), следует из предварительных данных нижегородского облизбиркома. Он выдвигался от «Единой России».

«Сегодня на форуме добровольцев у вас спросили, будете ли вы выдвигаться. Вы ответили, что если народ поддержит, то да. Так вот сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают! Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок — огласите свое решение! Ведь мы — за вас, ГАЗ — за вас!» — говорил Баранов 6 декабря 2017 года.

После его просьбы Путин объявил, что будет участвовать в выборах.

В единый день голосования 9 сентября прошло более 4,5 тыс. выборов и референдумов по всей России. В Хабаровском и Приморском краях, в Хакасии и во Владимирской области пройдет второй тур губернаторских выборов, так как там ни один из кандидатов не набрал необходимых 50%.