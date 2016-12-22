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Путин поспорил с Дитрихом о дополнительных средствах от акцизов
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Путин поспорил с Дитрихом о дополнительных средствах от акцизов
Политика, 12:29
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Путин поспорил с Дитрихом о дополнительных средствах от акцизов
Предложение главы Минтранса Евгения Дитриха о сборе дополнительных средств от акцизов в дорожный фонд не нашло поддержки у Владимира Путина. «Мы же договорились, что эти деньги пойдут в регионы непосредственно», — заявил президент
Евгений Дитрих (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На заседании Госсовета во Владивостоке президент Владимир Путин не поддержал предложение министра транспорта Евгения Дитриха аккумулировать дополнительные средства от акцизов в федеральном дорожном фонде перед тем, как распределять их по регионам.

«Наше предложение министерства транспорта состоит в том, чтобы сконцентрировать дополнительно поступающие от акцизов средства в федеральном дорожном фонде и по специальному распределению, по специальному механизму доводить их до регионов», — сказал Дитрих.

Президент в ответ поинтересовался, кто будет контролировать распределение этих средств. «Можно, конечно, и через федеральные фонды. Мы ​же договорились, что эти деньги в регионы пойдут непосредственно. А так — через федеральный фонд вы их соберете, и кто будет контролировать, куда их направить? Поэтому я не думаю, что это хорошая идея. Давайте мы эти деньги все-таки в регионы будем направлять, а федеральный дорожный фонд пускай контролирует использование этих денег. Мне кажется, так нужно сделать», — отметил Путин.

Кроме того, президент заявил о неточности в выступлении министра. «Вы сказали, что в регион перевезено по плоскому тарифу миллион. У меня другие данные: в 2017 году перевезено по плоскому тарифу 530 тыс. человек, прогноз на 2018 год — 900 тыс.», — сказал Путин.

После этих слов президента Дитрих сверился с бумагами и подтвердил правоту главы государства. «Надо, чтобы мы точно понимали, каких результатов мы добиваемся в ходе практической работы», — отметил Путин.

Видео: Россия 24

19 июня правительство опубликовало проект поправок в бюджетный кодекс в связи с «необходимости компенсировать бюджетам субъектов выпадающие доходы по акцизам» из-за снижения акцизов на бензин.

В период с 1 июля по 31 декабря 2018 года предложили перечислять 15,59% акцизов в федеральный бюджет, 84,41% — в региональные бюджеты. С 1 по 31 января 2019 года в федеральный бюджет будут перечислять 13,35% доходов от акцизов, а в региональные бюджеты — 86,65%, с 1 февраля по 31 декабря 2019 года — в соотношении 41,9% и 58,1% соответственно. В действующем законодательстве на 2019 год заложен норматив 41,9% — в федеральный бюджет и 58,1% в региональные бюджеты.

Президент Путин утвердил эти поправки 19 июля 2018 года.

Тогда же замглавы Минфина Илья Трунин заявил, что совокупный объем потерь бюджета в результате снижения акцизов на бензин и дизельное топливо составит до конца 2018 года 103 млрд руб. Он отметил, что, хотя доходы от акцизов регионы и федеральный центр делят между собой в соотношении 60:40, все потери от снижения акцизов примет на себя федеральный бюджет.

​«С учетом того, что будет представлено в поправках к Бюджетному кодексу, весь этот объем [103 млрд руб.] ляжет на федеральный бюджет», — сказал Трунин, отметив, что потери регионов предполагается компенсировать за счет изменения нормативов зачисления акцизов.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , Минтранс , акцизы
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