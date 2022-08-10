Министр Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героям России за спецоперацию на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу вручил четырем российским офицерам медали «Золотая Звезда». Она является знаком отличия звания Героя России

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» четырем российских офицерам — Героям России за выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, сообщило Минобороны. Их имена в сообщении ведомства не названы.

Церемония вручения медалей состоялась в Национальном центре управления обороной в Москве. Шойгу поблагодарил военнослужащих за самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

«Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для Вооруженных сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми», — сказал глава Минобороны.

Звание Героя России присваивается президентом за заслуги перед государством или народом, связанные с совершением подвига. Тем, кого удостоили звания, вручаются грамота и знак отличия — медаль «Золотая Звезда», указано на сайте Минобороны.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России.

С конца февраля Путин присвоил звания Героя России нескольким действующим военнослужащим, а также участникам боевых действий, которые погибли в ходе спецоперации.

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В апреле депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в России появятся мемориальные доски в честь военнослужащих, награжденных званием Героя России за участие в военной спецоперации на Украине. Их имена будут увековечены в их родных городах и поселках, заявил он.