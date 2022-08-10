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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героям России за спецоперацию

Министр Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героям России за спецоперацию на Украине
Министр обороны Сергей Шойгу вручил четырем российским офицерам медали «Золотая Звезда». Она является знаком отличия звания Героя России

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» четырем российских офицерам — Героям России за выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, сообщило Минобороны. Их имена в сообщении ведомства не названы.

Церемония вручения медалей состоялась в Национальном центре управления обороной в Москве. Шойгу поблагодарил военнослужащих за самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

«Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для Вооруженных сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми», — сказал глава Минобороны.

Звание Героя России присваивается президентом за заслуги перед государством или народом, связанные с совершением подвига. Тем, кого удостоили звания, вручаются грамота и знак отличия — медаль «Золотая Звезда», указано на сайте Минобороны.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России.

С конца февраля Путин присвоил звания Героя России нескольким действующим военнослужащим, а также участникам боевых действий, которые погибли в ходе спецоперации.

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В апреле депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в России появятся мемориальные доски в честь военнослужащих, награжденных званием Героя России за участие в военной спецоперации на Украине. Их имена будут увековечены в их родных городах и поселках, заявил он.

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медаль Герой России Сергей Шойгу Военная операция на Украине
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