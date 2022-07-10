Госдума запланировала провести внеочередное заседание

11 июля депутаты Госдумы встретятся для рассмотрения вопроса о проведении пленарного заседания парламента 15 июля. Весенняя сессия Думы завершилась 7 июля

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Государственная дума запланировала провести внеочередное заседание 15 июля, предложение о его проведении будет рассмотрено 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«11 июля в 10:00 состоится внеочередное заседание Совета Государственной думы. Один из вопросов повестки Совета — проведение в соответствии со статьей 14 (часть Д) Регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — говорится в сообщении.

Заседание пройдет по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Необходимость проведения заседания связали с тем, «что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы».

Весенняя сессия Государственной думы завершилась 7 июля. В течение нее, в частности, Госдума обратилась к президенту с просьбой признать независимость республик Донбасса, приняла закон об отказе выполнять решения Европейского суда по правам человека, приняла закон о фейках о российской армии (максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет), а также приняла закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно закону, иностранным влиянием считается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».