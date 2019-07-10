Российский эксперт назначен в совет ООН по санкциям в отношении КНДР

Директор исследовательских программ Центра изучения современной Кореи при РАН Георгий Толорая присоединится к экспертному совету по санкциям в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН. На этот пост российский эксперт и бывший дипломат был назначен генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Первым на публикацию документа ООН о назначении Толорая обратил внимание портал NKNews.

Сейчас Георгий Толорая занимается решением бюрократических вопросов, связанных с назначением, и может присоединиться к совету уже на следующей неделе. Об этом российский эксперт и бывший заведующий отделом Кореи МИД России рассказал в беседе с РБК. Как пояснил Толорая, экспертный совет занимается мониторингом выполнения санкций в отношении КНДР, а также предоставляет рекомендации политическому руководству ООН и подготавливает доклады о реализации ограничений. «Как правило, совет публикует два доклада в год — один в середине года, другой — в конце. Следующий доклад, вероятно, будет подготовлен к сентябрю», — отметил он.

Экспертный совет заседает в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он был созван в рамках резолюции 1718 Совбеза ООН от 2006 года. Полномочия нынешнего состава экспертов истекают в апреле 2020 года. Координатором комитета экспертов выступает бывший британский посол в КНДР Алистер Морган.