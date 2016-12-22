Туск посоветовал Трампу уважать немногочисленных союзников

У США нет лучшего союзника, чем Европа, заявил глава Европейского совета, обращаясь к президенту Дональду Трампу. «Деньги важны, но искренняя солидарность еще важнее», — заявил Туск в ответ на критику низких расходов на оборону

Дональд Туск (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Президент Европейского совета Дональд Туск во время церемонии подписания новой декларации о расширении сотрудничества между ЕС и НАТО обратился к президенту США Дональду Трампу с ответом на критику низкого уровня расходов стран ЕС на оборону, передает корреспондент РБК.

«Я хотел бы прямо обратиться к президенту Трампу, который так долго почти ежедневно критиковал Европу, за, по его мнению, недостаточный вклад в общие оборонительные возможности [блока]. Дорогой президент Трамп! Америка не имеет и не будет иметь лучшего союзника, чем Европа. Сегодня ЕС тратит на оборону во много раз больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай. И я думаю, вы не можете сомневаться в том, что это вложение в общую американскую и европейскую оборону в сфере безопасности, что нельзя сказать о российских или китайских расходах», — сказал Туск.

«Деньги важны, но искренняя солидарность еще важнее», — добавил президент Евросовета. Он попросил Трампа помнить об этом во время саммита НАТО, а еще больше — на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Всегда стоит знать, кто твой стратегический друг, а кто твоя стратегическая проблема», — резюмировал Туск.

Обещание заставить страны НАТО увеличить расходы на свою безопасность было одним из ключевых в предвыборной программе Трампа. Он регулярно высказывался на эту тему, критикуя страны Европы за низкие расходы на оборону.

10 июля перед вылетом на саммит НАТО в Брюссель Трамп написал, что США тратит на защиту членов альянса в разы больше средств, чем любая из стран. «Это несправедливо для налогоплательщиков США», — написал Трамп в своем Twitter перед вылетом в Европу.

В следующем твите Трамп отметил: «Страны НАТО должны платить больше, Соединенные Штаты должны платить меньше. Очень несправедливо!». «Более того, мы теряем $151 млрд в торговле с Европейским союзом. Облагают нас большими тарифами (а еще барьеры)!» — написал он.

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