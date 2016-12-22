Трамп назвал «глупыми» советовавших ему не звонить Путину

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих советников, которые советовали ему не звонить Владимиру Путину по телефону, назвав их «глупыми»

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Накануне визита Трампа в Европу газета The New York Times рассказала об отношениях американского президента с европейскими союзниками и Владимиром Путиным. В частности, собеседник издания в Белом доме вспомнил подробности разговора, который состоялся между лидерами США и России после победы Путина на президентских выборах.

По его словам, помощники Трампа отговаривали его от поздравительного звонка, но глава Белого дома не только сделал все наоборот, но и обсудил с Путиным людей из окружения, дававших ему советы.

«Да они просто глупые люди. Не стоит их слушать», - сказал Трамп Путину.

Собеседник издания также указал, что Трамп накануне визита в Европу и встречи с Путиным в Хельсинки наотрез отказался слушать тех, кто напомнил о работе российского президента в КГБ. На слова о том, что Путин попробует им манипулировать в ходе переговоров, американский президент заявил, что «полностью готов» к личной беседе.

Издание также привело слова бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу, который посчитал поведение Трампа неправильным. «В обычное время президент США сначала встретился бы с союзниками, сформировал с ними общую повестку, а затем уже с ней бы отправился на переговоры с президентом России. А сейчас он делает всю работу за Путина, деморализуя союзников Америки», - заявил он.